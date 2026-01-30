Türkiye, Küresel Okyanus Anlaşması’nı onayladı

Türkiye, okyanusların korunmasına yönelik bu tarihi antlaşmayı onayladı. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir kazanım olan antlaşma, 17 Ocak’ta yürürlüğe girdi.

Küresel Okyanus Antlaşması, ulusal yetki alanları dışında kalan açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan ilk bağlayıcı uluslararası anlaşma olma özelliğini taşıyor. Antlaşma; deniz koruma alanlarının oluşturulmasını, ekosistemlere zarar veren faaliyetlerin sınırlandırılmasını ve doğa temelli bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesini hedefliyor. Bilim insanlarına göre bu çerçeve, iklim kriziyle mücadelede de kritik bir role sahip çünkü sağlıklı okyanuslar gezegenin en önemli karbon yutakları arasında yer alıyor.

Antlaşma, Paris Anlaşması’ndan bu yana en önemli çevre mevzuatlarından biri olarak değerlendiriliyor. Günümüzde açık denizlerin yalnızca yüzde 0.9’u tamamen ya da yüksek düzeyde korunuyor. Küresel Okyanus Antlaşması, 2030’a kadar okyanusların en az yüzde 30’unun koruma altına alınmasını hedefleyen 30×30 hedefine ulaşmak için kilit bir araç niteliğinde.

Antlaşmayla birlikte ilk kez açık denizlerde koruma alanlarının oluşturulmasının önü açılıyor. Bu alanların, iklim krizinin etkilerini hafifletmeye, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmaya ve okyanusa bağımlı milyarlarca insanın gıda güvenliğini korumaya katkı sağlaması bekleniyor.