Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilir perakende zirvesi Ekim’de İstanbul’da

Sürdürülebilirliği odağına alan perakende, girişim ve finans sektörlerinin üst düzey temsilcileri, bu yıl Ekim ayında İstanbul Modern’de düzenlenecek “Türkiye’nin İlk ve Tek Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2025”te bir araya gelecek. LogD’nin hayata geçirdiği zirve, çevre dostu çözümler ve düşük maliyetli sürdürülebilir uygulamalarla sektörün geleceğine yön verme hedefi taşıyor.

Türkiye’de perakende sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyonu teşvik eden öncü bir platform haline gelen etkinlik, her geçen yıl büyüyerek sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Zirvede, iş süreçlerinde çevre odaklı stratejiler benimseyen şirketler, yenilikçi girişimler, finans dünyasından temsilciler ve basın mensupları yer alacak.

Zirvede Öne Çıkan Başlıklar

Etkinlik kapsamında düzenlenecek “CEO Oturumu”nda, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan moderatörlüğünde sektör liderleri, perakendede sürdürülebilirlik trendlerini, karşılaşılan zorlukları ve fırsatları tartışacak. Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri ve yenilikçi uygulamaları da katılımcılarla paylaşılacak.

“Sürdürülebilir Girişimler Oturumu”nda, çevreci iş modelleri geliştiren girişimler başarı hikâyelerini aktaracak. “II. Nesil’de Sürdürülebilirlik” panelinde Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde yeni nesil liderler, vizyonlarını ve projelerini sunacak.

“Başarı Hikâyeleri” oturumunda çevre dostu uygulamaları hayata geçiren markalar, operasyonlarındaki somut sonuçları ve hedeflerini paylaşacak. “Sanatta Sürdürülebilirlik” bölümünde ise “Yaratıcılığın Sonsuzluğu” temasıyla sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki rolü ele alınacak.

Yeni İş Birliklerine Kapı Açılacak

Etkinlik, Türkiye’nin en sürdürülebilir markaları ve çevreye duyarlı girişimlerini buluşturarak iş dünyasında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak. Zirvede sunulacak çevreci çözümler ve başarı hikâyelerinin, sektörde önemli bir farkındalık yaratması bekleniyor.