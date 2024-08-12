Başkan Eşki: Ürünler tarlada kalmayacak

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:26

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:26

İzmir’de Bornova Belediyesi, yerel üreticilere verdiği destekleri artırıyor. Yaşlılık veya sağlık sorunları nedeniyle tarlada ürün toplamada zorluk yaşayan üreticilerin ürünleri tarladan toplayacak olan Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ürünleri Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satacak ve elde edilen gelir sahiplerine ulaştırılacak. Bu kapsamda, eşi sağlık sorunları yaşayan ve Çiçekliköy’de çeşitli biber türleri yetiştiren Yasemin Gül ile 76 yaşındaki Beşyol Mahallesi domates üreticisi Mustafa Ali Okyay’a Bornova Belediyesi yardım eli uzattı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli, üreticilerin tarlalarına giderek biber ve domatesleri topladı ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne teslim etti. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin ücreti ise, doğrudan Yasemin Gül ve Mustafa Ali Okyay’a iletildi.

"ÜRÜNÜMÜZ TARLADA KALMADI"

Yasemin Gül, yaşadığı zorlukları dile getirirken, "Eşim sağlık sorunlarıyla boğuşurken, tarladaki ürünleri toplamak imkansız hale gelmişti. Ancak Bornova Belediyesi sayesinde ürünlerimiz tarlada kalmadı, ekonomimize katkı sağlandı. Başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 76 yaşındaki Mustafa Ali Okyay da Bornova Belediyesi’ne duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yaşım ilerledikçe tarladaki işleri yapmakta zorlanıyorum. Bu yıl domateslerim tarlada kalacak diye endişeleniyordum. Ancak Bornova Belediyesi yardımımıza koştu. Ürünlerim satıldı ve kazancım bana ulaştırıldı. Başkan Ömer Eşki’ye ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum”

"ONLARIN KAZANCI, HEPİMİZİN KAZANCI"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yerel üreticilerin desteklenmesinin Bornova Belediyesi’nin en öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Üreticilerimiz, köylerimiz ve kırsal mahallelerimiz, Bornova’nın can damarlarıdır. Onların üretim gücünü korumak ve artırmak için belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ürünlerin tarlada kalmaması, üreticilerimizin emeğinin boşa gitmemesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yerel üreticilerimizin kazancı, Bornova’nın kazancıdır" ifadelerini kullandı.

Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz da Başkan Eşki’nin kırsal mahallelere ve yerel üreticilere verdiği önemden övgüyle bahsederek, “Başkanımız her türlü ihtiyacımızda yanımızda. Kırsal mahallelerdeki üreticilerin ve köylülerin refahı için büyük çaba sarf ediyor. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.