Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:02

Güncelleme: 25.08.2024 - 18:02

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Karadeniz’de fındık üreticilerinin kabusu olan, fındık ağaçlarını istila eden kahverengi kokarca böceği sebebiyle yaşanan mağduriyeti gündeme getirdi. Kokarca zararlısının Türkiye’ye Gürcistan üzerinden girdiğini ve yüzde 74’ü maden alanı olan Ordu’da kontrolden çıktığını belirten Adıgüzel, hükümetin ve Erdoğan’ın bu soruna sessiz kaldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın konuya ilişkin gereken hassasiyeti göstermediğini aktaran Adıgüzel, “Çiftçi toprağı, fındık ülkeyi terk ediyor. Kokarca biyoterör, bu da maden kartelleri ile ortak bir operasyon mu? Hükümet ve Erdoğan afeti neden seyrediyor?” dedi.

BÖLGE İSYAN NOKTASINDA

Resmi gazetede yayımlanan üretim yapılmayan arazilerin devlete kiralanması yönündeki kararını anımsatan Adıgüzel, “Üretim yapılmayan tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanması tam da bu dönemde tesadüf mü? Çiftçiyi kokarca ile bölgeden kaçırtıp sonra da toprağı Ferrero (Çikolata ürünleri şirketi) ve yabancılara peşkeş mi çekeceksiniz?” diye konuştu. Bakan Yumaklı’nın “Eski Türkiye’de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyor” açıklamasını eleştiren Adıgüzel, “Bölge yangın yeri, Tarım Bakanı da işi gücü bırakmış efendim neymiş, eski Türkiye’de öğrenci anneleri okulların bahçesine başörtülü giremiyormuş, Beceriksizliğini örtmeye başörtüsü yetmez İbrahim Yumaklı! Üstelik yalan söylüyorsun. Bölge isyan noktasında, icra, iflas, intihar, sosyal patlamalara gebe. Ya işini doğru dürüst yap, ya da gübreliğine geri dön” ifadelerini kullandı.