Bornova Belediyesi’nden zeytincilik eğitimi

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:10

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:10

İzmir’de Bornova Belediyesi tarımsal üretimde verimliliği artırmak için ilçedeki çiftçilere zeytin yetiştiriciliği eğitimi verecek. Bornova Belediyesi’nin Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasındaki eğitimde kursiyerlere, zeytin yetiştiriciliği; zeytinde sulama, gübreleme; zeytinde budama; zeytin hastalık ve zararlıları; kompost yapımı; meyve ağaçlarında aşılama; bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması konularında hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Eğitim sonunda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak. Bornova Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında, Bornova Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonunda açılacak Zeytin Yetiştiriciliği eğitimi 48 saat sürecek.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kırsal mahallelerde yaşayan Bornovalı çiftçilere daha önce pek çok kez ücretsiz fidan dağıttıklarını, dağıttıkları bu fidanların yetiştiğini görmekten de büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Zeytincilik eğitimiyle Bornova’daki ürünlerin kalitesinin artmasını, üreticilerin verdikleri emeğin karşılığını alabilmeleri için daha donanımlı hale gelmesini hedeflediklerini aktaran İduğ, “Düzenlediğimiz eğitime katılacak tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.