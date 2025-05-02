Çeşme Belediyesi’nden üreticiye 65 bin fide desteği

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:38

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:38

Çeşme Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi’nde yetiştirdiği fideleri ve Ovacık Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait tarlada üretimini yaptığı ata tohumlarının, üretici ve yurttaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Çeşme Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde gerçekleştirilen fide ve ata tohumu dağıtım etkinliğinde; bölgeye ait 65 bin domates, biber ve patlıcan fidesi ile 5’er kilogram acur, karpuz, kavun ve bamya tohumu, üreticilere ve talep eden yurttaşlara teslim edildi. Geçen yıl dağıtılan 50 bin fide sayısı bu yıl yüzde 30 artırılarak 65 bine ulaştı. 120 üretici ve 500’ün üzerinde vatandaş ise ata tohumu ve fidelerden faydalandı.

DENİZLİ: GELECEĞE BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRASLARDAN

Dağıtım etkinliğine katılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yerel üretimi ve üreticileri desteklemeye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, “Ata tohumlarımız, geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri. Bu yıl üreticilerimize ve vatandaşlarımıza sunduğumuz fide sayısını artırarak desteğimizi büyüttük. Geçen yıl dağıtımını yaptığımız 50 bin fide sayısını bu yıl yüzde 30 artırarak 65 bin fide ve 5’er kilogram ata tohumlarını üreticimiz ve komşularımız ile buluşturduk. Toprağımızı yaşatmak, üreticimizin yanında olmak ve sofralara sağlıklı, güvenli ve temiz gıda getirmek birincil hedefimiz. Tarıma ve çiftçilerimize desteğimizi büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.