CHP’li Durmaz’dan iktidara zirai don çağrısı: ‘Gerçek rakamlarla güncelleyin’

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 65 ilde, 16 üründe 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında zarar gören çiftçilere dekar başına 5 bin ile 6 bin 500 TL arasında değişen destek ödemesi yapılacak. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, açıklanan rakamların çiftçinin gerçek maliyetini karşılamaktan uzak olduğunun altını çizerek, “Gübre, ilaç, mazot, işçilik ve bakım giderleri dikkate alındığında bu rakamlar sembolik kalmaktadır. Tokat’ta sadece bu yıl yaşanan zirai don zararı 6,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Örneğin çiftçimiz kiraz’da dönüm başına ortalama 19.250 TL maliyet yaptı ama ürün alamadı. Şimdi eli boş, borç içinde bırakıldı” dedi.

‘BORÇLAR FAİZSİZ ERTELENMELİ, ACİL DESTEK FONU KURULMALI’

Durmaz, çiftçilerin ürün alamadığı halde tüm girdileri peşin ödediğini veya hasat dönemine borçlandığını, bu nedenle Tarım Kredi ve kamu bankalarına olan borçların sürdürülemez hale geldiğini vurguladı. Durmaz, “Çiftçinin borçları en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Tarım sigortasında don teminatı yaygınlaştırılmalı. Yapılacak ödemeler gerçek maliyetler esas alınarak güncellenmeli ve vakit kaybedilmeden yapılmalı. Ayrıca tarım sigortası kapsamı dışında kalan üreticilere yapılacak ödemelerde yeniden değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.

‘TOKAT, TÜRKİYE’NİN MEYVE AMBARI AMA BU YIL ÜRÜN OLMADI’

Tokat’ın kiraz, üzüm, elma, şeftali ve erikte Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Durmaz, “Tokat her yıl yaklaşık 950 bin ton meyve üretir. Bu yıl ürünlerin hepsi don sonucu yandı. 190 bin dönüm meyvelik alan zarar gördü. Üzümde 250 bin ton, elmada 120 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan Tokat bu yıl adeta meyvesiz bir sezon geçirdi. Çiftçi diğer ektiği patates, soğan, karpuz, biber, domates gibi ürünlerinden de zarar etti. Çiftçimizi yalnız bırakmamalı ve sahip çıkmalıyız” diye konuştu.