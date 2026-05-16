Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Rize il ve ilçe örgütlerinden hükümete çay fiyatı tepkisi: 'Üreticiyi açlığa mahkum ediyorsunuz'

CHP Rize il ve ilçe örgütlerinden hükümete çay fiyatı tepkisi: 'Üreticiyi açlığa mahkum ediyorsunuz'

16.05.2026 09:45:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP Rize il ve ilçe örgütlerinden hükümete çay fiyatı tepkisi: 'Üreticiyi açlığa mahkum ediyorsunuz'

CHP Rize il ve ilçe örgütleri, 35 TL açıklanan 2026 yılı yaş çay fiyatına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Bir kez daha sesleniyoruz, açıklanan yaş çay fiyatını 40 TL olarak yeniden açıklayın" denildi. Açıklamada "Açıklanan fiyatı taban fiyat olarak duyuranlara sesleniyoruz. Yalan söylemeyi bırakın. Halkı kandırmayın" vurgusu yapıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Rize il ve ilçe örgütleri, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan 35 liralık yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

İl başkanlığı binasında bir araya gelen il ve ilçe örgütleri adına açıklamayı CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz okudu.

Açıklanan yaş çay fiyatının üreticinin emeğini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten Deniz şunları kaydetti: 

“Öncelikle bir durumu yeniden tekrar etmek zorundayız. Herkesin bildiği gibi çay mitingimiz öncesinde piyasada bilinçli olarak oluşturula en çok verecekleri rakam 30-32 TL bandında olacağı algısıydı. Bunda borsa ve bazı ziraat odalarının talep ettiği 34-35 TL aralığı da önemliydi. Fakat bu algı operasyonu 9 Mayıs’ta Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen çay mitingine binlerce çay üreticisinin katılmasıyla bozuldu. Ve mitingin hemen ardından yaş çay alım fiyatı 35 TL olarak açıklandı. Mitingin ardından hemen fiyat açıklanmasının gerçek nedenini çay üreticilerimiz biliyor konuşuyor ve takdir ediyor. Çay üreticilerinin mitinge geniş katılımı açıklanması hedeflenen rakamı yukarıya çekmiştir. Gerçek budur. Fakat buna rağmen açıklanan fiyat yetersizdir. Üreticinin talebini karşılamamaktadır.  Yılın ilk 4 ayının sonunda Saray-AKP İktidarı 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 50 artırmıştır. Yılın ilk 4 ayında enflasyon hedefini yüzde 50 artıran bir İktidarın yaş çaya yüzde 37,5 oranında zam yapmış olması ayıptır. Saray-AKP iktidarı bu yılda çay üreticilerini açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir.  

“YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN HALKI KANDIRMAYIN” 

Özel sektörün düşük fiyatta çay almasının engellenmesi gerektiğini belirten Deniz, “Açıklanan fiyatı taban fiyat olarak duyuranlara sesleniyoruz. Yalan söylemeyi bırakın. Halkı kandırmayın. Açıklanan Çaykur’un alım fiyatıdır. Özel sektörü bağlamaz. O nedenle özel sektörün düşük fiyattan çay almasını engelleyen bir yasa bulunmamaktadır. O nedenle diyoruz ki yaş çayda açıklanan fiyatın altında alım yapmasını yasaklayan yani taban fiyat uygulamasını kanunlaştıran üreticiyi koruyacak çay kanununu çıkartın. Bunu yapmadığınız sürece çayda sömürüyü engelleyemezsiniz. Çay üreticilerine 1 kilo çay satıp iki ekmek almayı bile reva görmemişlerdir. Amaçları bellidir. Kimse artık çaydan geçinmesin. Herkes tarlasını satsın gitsin, insanlar kendi emekleriyle ürettikleriyle geçinmesinler gitsinler modern maraba olsunlar. Rize’yi Rize yapan çaydır. Bunu hiç kimse unutmasın biz unutulmasına izin vermeyeceğiz. Çay ve Çaykur Cumhuriyetin bölgeye armağanıdır. Nasıl ki Cumhuriyete sahip çıkıyorsak çayımıza ve Çaykur’a da sahip çıkacağız."

İlgili Konular: #CHP #Rize

İlgili Haberler

Erdoğan'ın 'simit, çay' hesabını hatırlattılar... Van'da emeklilerden basın açıklaması: 'Bunun hesabını sandıkta soracağız'
Erdoğan'ın 'simit, çay' hesabını hatırlattılar... Van'da emeklilerden basın açıklaması: 'Bunun hesabını sandıkta soracağız' DİSK Emekli-Sen Van Şubesi üyeleri emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Timur Sayyiğit, emeklilere seyyanen zam ve intibak yasasında düzenleme yapılmasını, bayram ikramiyelerinin artırılmasını istediklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu. Açıklamaya göre yaş çay alım bedeli belirlendi.
CHP'li isimden 'çay fiyatı' uyarısı: '35 TL fiilen 25-30 TL'ye düşebilir'
CHP'li isimden 'çay fiyatı' uyarısı: '35 TL fiilen 25-30 TL'ye düşebilir' CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, çay için açıklanan 35 liralık alım fiyatının üreticinin beklentisini karşılamadığını belirterek taban fiyatın en az 40 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi. Bayraktutan, özel fabrikaların daha düşük fiyatlarla alım yapabileceğini ve vadeli ödemeler nedeniyle üreticinin eline geçen ücretin 25-30 liraya kadar düşebileceğini savundu.