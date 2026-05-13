Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı basın açıklamasıyla 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

ÇAYKUR’UN ALIM HEDEFİ DE AÇIKLANDI

Açıklamada, ÇAYKUR’un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

ÇAYKUR’un bu yıl da ortalama aynı miktarda yaş çay alımı yapmayı hedeflediği belirtildi.

YAŞ ÇAY BEDELİNDE ARTIŞ

Bakanlığın açıklamasında, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.