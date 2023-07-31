İzmir'de çiftçiye yeni gelir kapısı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:14

Güncelleme: 31.07.2023 - 16:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Çamlı’daki üreticileri yalnız bırakmadı. “Şeker Tadında Köyümde Şenlik Var” etkinliğinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Tunç Soyer’e Köy Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, S.S. Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gurbet Gündüz, Çamlı Muhtarı Mehmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, üretici kooperatifleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve köylüler eşlik etti. Programda Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterisi yaptı. 4 yaşındaki Derin Lena Türek ise “Kooperatif Geleceğimiz” şiirini okudu.

KÜÇÜK ÜRETİCİYE YÜKSEK GELİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi S.S. Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyelerine 2022 yılında 18 bin “Stevia” fidesi hibe etti. Stevia bitkisinin dikimi, hasadı ve pazarlaması hakkında eğitim desteği de verdi.

Kooperatif üyelerinin arazilerinde sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir Stevia bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması ile tarımda istihdam alanları yaratılarak genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

Gübre ve ilaç kullanılmadan, sıfır şeker ve kalori ihtiva eden, bunun yanında diğer şeker gruplarından 400 kat daha şekerli Stevia bitkinin yaygınlaştırılması ile küçük üreticiye yüksek gelir yaratılması ve kooperatiflerin desteklemesi hedefleniyor.

TARIM BU ÜLKENİN CAN DAMARI

Etkinlikte konuşan Başkan Tunç Soyer, “Tarım bu ülkenin can damarı. Eğer kendi kendine yeten bir ülke yaratamıyorsanız sefalete, açlığa mahkumsunuz. Tek bir çözümü var. Kendi kendine yeten bir ekonomi kurmak. İzmir elbette sanayi şehri, liman şehri, turizm şehri ama en önemlisi tarım şehri. Ama tarım giderek dışa bağımlı hale geldi. Küçük üretici de yoksullaştı. Bu asla bir kader değil. Bir mecburiyet değil. İnsanın doğduğu yerde doymasını sağlayacak teşvikler vermemiz gerek. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. 18 bin fideyle başladık ve katlanarak devam edecek. Biz kadınlarımıza, üreticilerimize güveniyoruz. Bu hikâye giderek büyüyecek. Kapımız size açık, her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “Çamlı’da üreticilerimiz birçok ürünü yetiştiriyor. Bir yandan da alternatif ürünlerle tanışıyoruz. Klasik ürünlerde çiftçiler yeterince destek göremiyor. Alternatif ürünlerle bu desteği üreticimize sağlıyoruz. Kooperatifimiz Büyükşehir desteğiyle fidelerine kavuştu. Ürünlerini üretti” ifadelerini kullandı.

KÖY MEYDANLARI TÜRKİYE’DEKİ KANIN POMPALANDIĞI YER

Köy kelimesinin anlamının derinliğinden bahseden Köy Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de “Köyümüze hoş geldiniz diyerek köy kelimesinin altını çizmek istiyoruz. Bu köy meydanları Türkiye’deki kanın pompalandığı yerler. Biliyoruz ki sizin gibi köylerde yaşayan insanlar üretimden vazgeçmeyecek. Kooperatiflerden besleniyoruz ve bundan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2021 yılında Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni kurarak mahallenin adını duyurmayı başardıklarını ifade eden Güzelbahçe Çamlı Muhtarı Mehmet Çakır da, “2 yıldır Başkanımız Tunç Soyer’in verdiği hem tarım hem de hayvancılık destekleri sayesinde köylü gücüne güç kattı” diye konuştu.

Stevia üreticisi Deniz Pehlivan ise, “Köyümüzden başlayarak çocuklarımızın sağlıklı büyümesini istiyoruz. Bizler kooperatifimizde, evlerimizde tüketmediğimiz ürünleri üretmiyoruz. Ürün çeşitliliğimizi artırmak için yeni ürünleri keşfetmeye çalışıyoruz. Kekleri, atıştırmalıkları yaparken doğal şeker arıyorduk. Tıbbi aromatik bitki kategorisinde yer alan şeker otu karşımıza çıktı ve bizler artık şekerli tüm ürünleri Stevia’dan yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizlere şeker otu fidesi sağladı ve dikimleri gerçekleştirdik ve ilk hasadı geçen sene yaptık. Belediyelerin üretici pazarlarında ürünlerimizi sunuyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Araştırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

STEVİA (ŞEKER OTU) NEDİR?

Stevia şeker otu olarak bilinen, Güney Amerika’da bolca bulunan bir bitki. Yapraklarında bulunan özler tatlandırıcı görevi taşıyor. Brezilya, Kore ve Çin’de doğal tatlandırıcı olarak kullanılan Stevia, sakkarozdan 400 kat fazla tatlı aromaya sahip. Lif içeriği yüksek olan Stevia, ısıya dayanıklı olmasıyla ilgi görüyor. Ağızda acı tat bırakmayan, aksine tatlı bir aroma veren Stevia son yılların en çok kullanılan gıda maddelerinden biri. Sigarayı bırakmak isteyenlerin sıkça kullandığı Stevia, insanları şeker tüketiminden uzaklaştırıyor ve ağızda uzun süreli tatlı bir aroma bırakıyor. Kalorisi düşük olduğundan dolayı daha sağlıklı ürünler ortaya çıkıyor.