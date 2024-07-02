02 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:26

SAKARYA ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KASTARCI SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLIVAN, PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde 1 NOLU SK., ADA SİTESİ İÇİ YOLU, AKBAŞ SK., ARDIÇ SK., BEKTAŞ SK., BELGE, BELGE SK., BİRLİK SK., ENDÜSTRİ SK., ESENLER CD., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ CD., HASAN PASA, HASAN PAŞA CD., KİRAZ SK., MELTEM, ORTANCA SK., OTOBAN, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK CD., PELİN SK., SARDUNYA SK., SIRMA SK., TAŞLIK SK., VANİLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, GÖLCE, MERKEZ, SEYHTIMARI, ŞEYHTIMARI, YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde BAYRAMOGLU, ÇELIKLER, ÇELIKLER/5, ÇELİKLER, ÇELİKLER SK., DEDELER, DEDELER SK., EYÜPLER, GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇELER, GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, INANLAR, İNANLAR, İNANLAR SK., KANDIRA YOLU, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KONAK/2, MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MOLLAAHMETLER9, MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YAKUPKALFALAR, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM 1, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, GÜVEN, KARAMANLAR, KAYACIK, KIRKTEPE, KONAK, KÜÇÜKKAYNARCA, OSMANLI, SARIBEYLI, TOPÇU mahallelerinde 15 TEMMUZ, 2801, ALDEMIR, ASAGISARIKÖY, AZIZ DURAN, AZİZ DURAN CD., BASAK, BAŞAK SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BİÇER SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇOROĞLU SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, EDİPPAŞA CD., GÜZİDE, HACI OĞLU 1, HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR SK., HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HAYALLER/3, HÜRRİYET CD., KABAKLAR, KADIKÖY, KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARASU KAYNARCA YOLU, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYNARCA YOLU, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, MANAVLAR, MANAVLAR SK., ÖZBAY, ÖZLEM SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., SARIBEYLI/1, SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SHT. ÖMER AKKUS, TEKNELER, TOPÇU, TOPÇU SK., YAKUT, YENI KAYACIK 2, YENİ PINAR SK., YILDIZ 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TURNALI, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5003, 5006, 5007, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5026, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İsimsiz129, KULAKLI 10, KULAKLI/8, MERKEZ SK., ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE/1, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ/1, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, UZAKKIŞLA 1, YENI KISLA/2, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/7, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK, YÖRÜKLER mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2356., 2361., 2401., 2451., 2453., 2454., 3506., 4202., 4204., 4208., 4212., 4215., 4216., 4356., 4708., 4711., 4712, 4716., 4722., 4727., 4727. SK., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ANKARA CD., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 19., 3751., 3755., 426., 428., 455., AKPINAR, AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BARBAROS HAYRETTIN PASA, CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., KALAYCI, KALAYCI SK., MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ SK., ÖNDER, ÖZEN SK., POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SOLAKLAR, TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 281. SK., 282., 283., 299., 802. SK., 804., 805., 815., 816., 820., 831., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALMAATA, ALMAATA SK., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BARIŞ SK., BEDİR, BISKEK, BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., ÇİĞDEM SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., FERAH, FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN REŞİT SK., HIRA, HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTİKLAL SK., KANBUR, KANBUR SK., KARDELEN SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYA SK., KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ SK., NUR SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., SELVI, SELVİ SK., SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, 3803., DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY mahallelerinde 2605., DOGANÇAY, DOĞANÇAY B.M SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 2653., 2658., 2659., 2662., 2663., 2664., 2668., 2671., ASAGI, AŞAĞI SK., KARSI, KARŞI SK., ŞEHİT RECEP DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY, DOĞANÇAY, KARAÇAM, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 2602, 2602., 2603., 4001, 4001., 4002., 4004, 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, DOĞANÇAY, DOĞANÇAY KÖY İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, FIRINDERE, KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, KESTANELİK, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, MAKSUDİYE SK., NURUOSMANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1, SEREFIYE, ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE GÜNDOGAN mahallelerinde AÇELYA SK., ALI PASA, ALİ PAŞA SK., ALTINDERE, ALTINDERE SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., BAHAR SK., CAMİİ SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET, CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ÇAKMAK SK., ÇIFTLIKYOLU, ÇİFTLİKYOLU SK., DEGIRMEN (ALTINDERE), DOGAN, DOĞAN SK., ERKAN SK., ESKİYOL SK., GELIN, GELİN SK., GONCA, GONCA SK., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., GÜNDÜZ SK., HARUNUSTA KÖYÜ İÇ YOLU, IMAMLAR, IRMAK, İMAMLAR SK., KANARYA (ALTINDERE), KANARYA SK., KARANFIL SK., KARANFİL SK., KARDELEN, KARDELEN(ALTINDERE), LALE (ALTINDERE), MANOLYA, MANOLYA SK., MELTEM SK., MEMİŞ SK., SEDA SK., SERÇE SK., STADYUM, STADYUM SK., SÜNBÜL SK., SÜZER SK., TARLAYOLU SK., YENICAMII, YENİCAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ÇATALKAYA, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5055, 5068 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5033 SK., 5037, 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053 SK., 5054, 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5066, 5067 SK., 5068, 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., 5090 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 130. SK., 208. SK., 70. SK., 76 SK., 76., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 84., 91. SK., 93. SK., ÇARDAK SK., ESENTEPE CD., FURKAN SK., KANUNI SK., KEVSER SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 304., 306., 307. SK., 335., 335. SK., ABDIBEY CD., ABDİBEY CD., KALELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 307./1, 309. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 324. SK., 337. SK., 339. SK., ABDIBEY, KALELER CD., KARAAPTİLER FUTBOL STADI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 5840 NOLU, 5841 NOLU SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KARASU YOLU CD., KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI CD., KÖPRÜBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, KÖPRÜBASI mahallelerinde 5052 NOLU, ADAPAZARI KARASU YOLU, ANKARA, KARASU YOLU, KÖPRÜBAŞI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER mahallelerinde 5721 NOLU, 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÜN1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, BİLECİLER, SOLAKLAR mahallelerinde 5721 NOLU SK., BILECILER/2, ILYASLAR/2, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SARIYER/1, SOLAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOLAKLAR mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR, KURTBEYLER, SOLAKLAR mahallelerinde 5731 NOLU, 903. SK., DERNEK KIRI SK., KURTDOĞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DİK SK., FATIH-, HACI, HARMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, PARALI, YASSIGEÇİT, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., AKASYA SK., BEDİR SK., BEYAZIT, ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., HACI ARİF SK., HEMSIN, HENDEK, HÜRRİYET SK., KARAOĞLAN SK., KARŞI, KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KURUDERE CD., KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, OKUL SK., ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA CD., SAKARYA_2, SHT.ERSIN SENEK, SÜMBÜL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, TÜRBE SK., UZUN CD., UZUN CD. SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ, YAVUZ SK., YAZLIK, YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR SK., ÇINAR/1, ERENLER_1, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, GÜL, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_208, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_52, MERKEZ_81, MEZARLIK, MUHTAR, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.