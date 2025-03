04 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:30

SAKARYA ilinde 04 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, PINARDÜZÜ mahallelerinde 16001, KARAÇALI MERKEZ, KOVA, KOVA SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde KOCADAG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER, SABIRLI mahallelerinde 11, 11.01.2021, 4, 5, 6, 7.01.2021, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, EMİRLER, GİCİKLİ, İMAMLAR, KARAAGAÇ, KARAAGAÇ SK., KARAAGAÇ/1, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER SK., SABIRLI İMAMLAR 2, TÖMEKLER 1, TÖMEKLER/2, YENI 1, YENIYOL KAYNARCA, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA mahallelerinde 737 NOLU SK., BAYRAKLI SK., BUYRUK SK., DÖNÜŞ SK., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KATI SK., KÖROĞLU SK., MESTCİ SK., OCAK SK., ŞEHİTLER SK., ÜNAL OZAN, ÜNAL OZAN CD., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1138 NOLU SK., 1140 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1143 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1145 NOLU SK., 1146 NOLU SK., 1147 NOLU, 1147 NOLU SK., 1148 NOLU SK., 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1156 NOLU, 1164 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1542 NOLU SK., 1543 NOLU SK., 1544 NOLU SK., 1545 NOLU SK., 1546 NOLU SK., 8. SK., BEYAZ SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., DAĞLI SK., DUT SK., EMİR SK., HURMA SK., İRFAN SK., KIR SK., KOZA, KOZA SK., MAHSUN, OKAN SK., PAZAR SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER ÇOCUK VE, ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TERAZİ SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERÇILER, ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU, 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU, 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU, 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU SK., 5592 NOLU, 5592 NOLU SK., 5593 NOLU, 5593 NOLU SK., 5594 NOLU SK., 5595 NOLU SK., 5596 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 836., 838., 851., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., AKARSU, FINDIK SK., KARDELEN, KENAN SOFUOGLU, UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 966. SK., 971. SK., 975., KIRCALI, KUTLU SK., MERVE SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KEMALPASA mahallelerinde 985., ESENTEPE, GÜNER SK., KAYNAK, KIRCAALİ CD., KIRCALİ CD., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 324., 324. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 335. SK., 347., 349., 349. SK., ENSAR, ENSAR SK., FERAH, KUMRU SK., KUTLU EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 925. SK., HIZIR, HIZIR SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 3075. SK., 3076. SK., 865. SK., ANIL SK., CİHANGİR SK., DOĞUŞ SK., DOST SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FERAH 2 SK., NEZİH SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13., 14. CD., 15., 15. CD., 3040., 3041., 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3061., 3074. SK., 3079., 3081., 3084., 3084. SK., 3088., 3088. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3122. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153., 3153. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164. SK., 3168., 3169. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARABACI SK., ARDA SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., CEMAL KAMACI, CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., DAMLA SK., DİLEK 2 SK., ECE, ERDEM SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FENERLI SK., FENERLİ SK., FIRTINA, FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., IDIL, İDİL SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MEVLANA 2, MEVLANA 2 SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SALKIM 2 SK., SERVIS, SERVİS, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UGURLU, ÜMİT SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YASEMİN ÇIKMAZI SK., ZEYNEP, ZEYNEP SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ÇİĞDEM SK., ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., POLAT CD., PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., FLORA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., IZMIT 1, KALE SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN, LOJMAN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., PINAR 2, PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., SEHIT MUSTAFA UZUN, ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/15, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YUKARI 1, YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DEREBOYU CD., EMIL, EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., İSTANBUL DERE CD., KAPTAN SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SELVİ SK., SINAN, YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., MURADIYE, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU mahallelerinde ÇIMEN 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YANIK mahallelerinde 1. SK., AÇELYA 1, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARDINÇ SK., ASLAN KÖRPİ SK., AYÇA, AYÇA SK., AZRA SİTESİ İÇİ YOLU, BAB - I HAYAT KONAKLARI İÇİ YO, BAĞDAT, BAL SK., BALKAN SK., BASRIBEY, BASRIBEY/1, BAŞAK SK., BEREKET, BEŞİNCİ İKLİM EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, CEVIZ, CEVIZLI, CEVİZ SK., ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇETIN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇIÇEK, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİMEN, ÇİMEN SK., ÇÖMLEKÇİ SK., DED SİTESİ İÇİ YOLU, DENIZ, DILEK, DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DUYGU SİTESİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EKER, ERDEMLI YOL, ESEN, ESEN SK., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., FATIH, FATIH/1, FESLEGEN, FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİDAN SK., FUNDA, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖLGE, GÖLGE SK., GÖLTEPE TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜL SK., GÜLPINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜVEN 1, HÜRRİYET SK., İNCİR SK., İPEKYOL KONAKLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KADİR EFENDİ CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KAMER SK., KARAÇAM SK., KARANFİL SK., KARDELEN SK., KARTAL, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI SK., KAYRA, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRMA SK., KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, LALEZAR, LİLYUM, MANOLYA, MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELISA SK., MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELIK 1/4, MEŞELİ SK., MEŞELİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİMOZA SİTESİ İÇİ YOLU, NERGİZ SK., NİLÜFER SK., ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ORTANCA 2, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖZAL SK., ÖZGÜRLÜK 2, PALMIYE 1, PAPATYA 2, PAPATYA 2 SK., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PINAR 1, PINAR TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., SAKLI KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SALKIM, SANDAL SK., SEDEF SK., SEGMAN, SEGMAN CD., SEHIT CEVDET KOÇ, SERAP SK., SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ CD., SUMRU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN İ. SERALP YALINPALA SK., TASKIN, TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TURGUT ÖZAL CD., TÜRKMEN, VILLA, VİLLA SK., YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYIN, YILDIZ 1, YONCA 2, ZEHRA SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOĞUKSU mahallelerinde DEMİRYOLU, GÖLDAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Mart Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN, SÜKRIYE mahallelerinde ADA MERKEZ/2, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, MERCAN SK., OKUL 1/1, ORTA 1, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde AYDIN SK., HALİS TOPRAK CD., PAMUK SK., PARK SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 130 SK., 1404 NOLU, 21008, 286, SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AKBAŞ SK., AKIN, AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ALEMDAR SK., ALİM SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, ATA SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BARBAROS, BAYRAKTAR SK., BILGIN, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BÖLGE SK., BURÇAK, CAMI, CAMİ, CANAN SK., CEVHER SK., CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAKIR SK., ÇAMLIK SK., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİCLE SK., DİYAR SK., EKEN, EKİM, EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERMIS, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., FAHRI, FUAT SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GIDER, GİDER SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖKSU SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HASAT, HAYAT, HİLMİ SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KALE, KAPI, KARAYEMİŞ SK., KAVAKLI, KEHRIBAR SK., KILIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KIVILCIM SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUTUP SK., LEYLA, LEYLA SK., LODOS, LODOS SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, MESALE SK., MESTAN SK., METİN, MILLET, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., MUTLU SK., NARIN, NASİP SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA, ORTA CD., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZİ, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PELIN, PELİN SK., PIRLANTA SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, POYRAZ SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SERKAN SK., SEVEN SK., SEVIM, SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TEKIN SK., TEKİN SK., TOPRAK, TOPRAK SK., TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, TÜRKER SK., ULUS, ULUS CD., UMUT SK., USLU SK., UYGUN SK., UZUN SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAY SK., YAYLA SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUVAM SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER, ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357 SK., 411, 411 SK., 412 SK., 413, 413 SK., ANKARA CD., HUZUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120 SK., 121, 121/1., 124, 124 SK., 125, 125 SK., 137, SAHIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 24 SK., 28, 29, 29 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., İPSİZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ESKURT SK., FATİH, GAZİ SK., HACI SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, VATAN2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, DAG, DEGIRMEN-, HACI, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE, KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TAŞLIK SK., UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde ESKURT, GÖK SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BURNAZ SK., CANER SK., HATIPLER, HATİPLER SK., KEMER SK., MEZARLIK CD., SEHIT VEYSEL SAYGILI, VATAN 1 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KABAKOZ, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1, 1003 SK., 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1017, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1028 KÜME EVLER, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1033 KÜME EVLER, 1036 KÜME EVLER, 114, 134, 134 SK., 135, 135 SK., 135/1 SK., 136 SK., 137 SK., 137/1 SK., 138 SK., 139 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244 SK., 245 SK., 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 249 SK., 256 SK., 257 SK., 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 284, 284 SK., 30. SK., 5020, 5024, 5034, 60, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, ADAPAZARI, ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ISTANBUL, ISTANBUL CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL, İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/1, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., PARK MEYDANI SK., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAHİL, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SANAYİ CD., SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR/1, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE/6, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/20, KESTANEPINARI/21, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, MADEN/3, MERKEZ/1_11, MERKEZ/4_1, MERKEZ/72, SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLI, KİRAZLI mahallelerinde ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., MERKEZ/1_7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 04 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, HANLI SAKARYA, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KOZLUK, KÖRFEZ, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SÜKRIYE, TASLIK, TAŞLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 15, 19, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 308 NOLU SK., 31. CD., 32 NOLU SK., 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 39 NOLU, 4 NOLU, 40 NOLU, 42 NOLU, 43 NOLU, 46 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU CD., 50 NOLU, 509. SK., 52 NOLU SK., 57 NOLU, 59 NOLU SK., 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 604/1, 605 SK., 607 SK., 608 SK., 609, 67, 7 NOLU, 702 SK., 704, 704 SK., 75 NOLU, 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, 90 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 92 NOLU SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., AÇMA, ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., AKSU CD., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA CD., ARI, ARI SK., ATMACA, ATMACA SK., AYAN CD., BASAK, BAYRAK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BULVAR SK., BÜLBÜL, CEMRE, CEMRE SK., CENGİZ TOPEL CD., CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN CD., ÇAYBASI, ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇEŞMEBAŞI, ÇINARDIBI, D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, D-100 YANYOL CD., DALAN SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, DERE, DERE SK., DERYA SK., EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMIRLER CD., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., GÜVERCİN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., HATİP SK., HOROZLAR, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İsimsiz158, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KADIKÖY CD., KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KANARYA, KANARYA SK., KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRAÇ SK., KIVRIMLI, KIVRIMLI SK., KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., LALEZAR SK., LEYLAK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ4, MERKEZ6, MESUT SK., MEVLANA, MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, NEHIR CD., NEHİR, NEHİR CD., ÖZÇELİK SK., ÖZLÜ SK., PEŞKENLER MEVKİ, PINAR SK., PIRAHMETLER, SEFA, SEHIT GAFFAR OKAN, SONER CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TASLIK, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE, TEPE SK., TÜRBE CD, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, UZUN, VATAN SK., YAYLA, YAZILI, YAZILI SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK., ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1502., 1506., 1511., 1514., 1515., 1516., 3202., 3203., 3204., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3356., 3357., 4301., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇEVRE SK., ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, OKUL, OKUL CAD.1.ÇIKAR, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde DR. OZAN SK., KONYALI ALİBEY CD., ORKIDE, ORMAN SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde AYDENIZ, AYDENİZ SK., BEDIR, BEDİR SK., ELBURUNİ SK., HİCRET SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 04 Mart Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ANKARA, CUMHURIYET, EBRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.