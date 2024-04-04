04 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:38

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:38

İstanbul ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah SÜSEN, SİPAHİOĞLU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 53/10., 53/11., 53/2., 53/9., 57/1. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -KARTALTEPE mah sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, ZİYA ERDEM, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, AYDINLIK, PORTAKAL YOKUŞU, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN, SARAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/04/2024 11:00:00 - 04/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, DERYA, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah ARİFPAŞA, CELAL FERDİ GÖKÇAY, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ, TÜRKOCAĞI, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgelerinde 04/04/2024 14:00:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 04/04/2024 12:00:00 - 04/04/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 72., 72/1. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 322. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ, SÜLÜN, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 64/8., BEKİR SUBAŞI, İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah FEVZİ ÇAKMAK, HALK, ÖZBEK sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KORELİ, KORUTÜRK, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-155, G-610, G-611, G-614, G-615, TEVFİK FİKRET sk // bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, İSKECE sk bölgelerinde 04/04/2024 13:00:00 - 04/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 04/04/2024 00:00:00 - 04/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2352., 2356., 2358. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2347., 2351., 2358. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2301., 2302., 2328. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2351., 2352., 2353., 2354., 2356. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -SANCAKTEPE mah sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah NEVRUZ, SERDAR, TURGUT sk bölgelerinde 29/03/2024 09:00:00 - 29/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah BAYBURT, BOSTAN, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 04/04/2024 16:00:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, KAVAKLI, LALE 2, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 04/04/2024 16:00:00 - 04/04/2024 19:09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 540., 547., 548/1., 595., ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 540., 547., YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 537., 538., YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 536., 537., 538., TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 04/04/2024 09:30:00 - 04/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 04/04/2024 00:00:00 - 04/04/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AVŞAR, BAHRİ, FARABİ, KIZILIRMAK, OLUK, PINAR, SADRAZAM, ZİRAAT, ÜNSAL sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk / SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., 158., 178., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, CANSU, G-100, G-212, G-575, G-576, G-577 sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 04/04/2024 00:00:00 - 04/04/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 14., 9. sk bölgelerinde 04/04/2024 09:00:00 - 04/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2274., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 1993., 2060., 2268., 2280., 2281., 2282., 2328., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497. sk bölgelerinde 04/04/2024 10:00:00 - 04/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577. sk bölgelerinde 04/04/2024 13:00:00 - 05/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.