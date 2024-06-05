05 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:08

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:08

İstanbul ilinde 05 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, ÇELİK sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 05/06/2024 10:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ELÇİ, HAREMEYN, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, ERCÜMENT EKREM TALU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ sk bölgelerinde 05/06/2024 10:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, HAVYAR, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MATARA, YENİ YUVA sk / FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KASATURA, MEŞALECİ, PALASKA, TAKTAKİ YOKUŞU, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah LİVA sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, ALTIN BİLEZİK, ANAHTAR, BATARYA, COŞKUN, CİHANGİR YOKUŞU, DEFTERDAR YOKUŞU, HASİBE HANIM, HAVYAR, KASATURA, KUMRULU, MATARA, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SIRASELVİLER, SUSAM, TÜFEKÇİ SALİH, YENİ YUVA, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ, ŞİMŞİRCİ sk / KULOĞLU mah ADİLE NAŞİT, ALTI PATLAR, ALTIPATLAR ÇIKMAZI, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, FİRUZAĞA CAMİİ, GÜLLABİCİ, SIRASELVİLER, TAKTAKİ YOKUŞU, YADİGAR, ÇUBUKÇU ÇIKMAZI, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, CİHANGİR, CİHANGİR YOKUŞU, EMANETÇİ, GÜNEŞLİ, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MECLİS-İ MEBUSAN, MERKEP BAĞIRTAN, SAMANYOLU, SUSAM, TEKKE YOKUŞU, VİŞNE, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, GÖKTÜRK, HAYAT, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 05/06/2024 00:05:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.GÜLDALI, 1.ÇINARALTI ÇIKMAZI, 4.GÜRGEN ÇIKMAZI, 6.MANOLYA, GÜRGEN, HALİM ULUTAŞ, KARAGÜL, OKUR, PEYK, SAİT KÖKNAR, ÇINARALTI, ŞİFA HAVUZU sk bölgelerinde 05/06/2024 00:30:00 - 05/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.OĞUZ, GALİP ÖZGER, KİTAPÇI KASIM, SAİT KÖKNAR, VEZİR TEKKE, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ŞİFA YOKUŞU sk bölgelerinde 05/06/2024 00:30:00 - 05/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.YAYLA, 19 MAYIS, 2.AKASYA, 2.TÜRBE, 4.GÜL, ATATÜRK, DUTLUK, ERGENE, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, OKULYANI, REFAH, VARDAR, ÇEŞME, ÇEŞMELİ sk / ÇIRÇIR mah 2.DERYA, 2.MEŞE, 2.TÜRBE, 3.PAPATYA, AKTAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, EĞİK, LODOS, NAMIK KEMAL, OKULYANI, PARK, SANCAKTAR, TAŞKIN sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, DARVADİ, LEVENT, SEVHAN, URFA, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DOĞAN, FAHRİBEY, HALİÇ, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, ALİ NÂKİ, BAHÇE ÇIKMAZI, CİNGÖZ, DİNİBÜTÜN, FODLACI, HALİÇ, HANEDAN, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KANGAL, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİHRİ KELAM, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM, ŞEHLA sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HALİÇ, HALİÇGÖREN, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 861., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 955., 956., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 826., 831/1., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., 929., 930., 953., DR. GÜRKAN CEYLAN sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.SAKA, KASTAMONU, NERGİZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 840., 841/1., 854., 854/1., 857., 861., 931., 932., 933., 944., EFES, ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KORKMAZ, KİPTAŞ VADİ EVLERİ, TATAR sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah MAVROMOLOS, TATAR sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk / ZEKERİYAKÖY mah AKSAK, FIRAT., KİLYOS. sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, KAMER HATUN ÇIKMAZI, NAZIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBULSİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR sk bölgelerinde 05/06/2024 11:00:00 - 05/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah AKBAŞ, AYDINLAR, DİNÇOL, EMİN, GÜNAY, GÜROL, NAMLI, UMAY, ÖNCÜLER, ÜNLÜ, İNCİ KUM, İSTANBUL sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1425., HALKALI İSTASYON sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.KEKLİK, 1.ÇAĞLAR, 1422. ÇIKMAZ, 1424., 1425., 1426., 1427., 1431., 1432., 1434., 2.MEVLANA, 2.SAKARYA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 5.AKASYA, HALKALI İSTASYON, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, PARK, YENİ MEKTEP, ÇİÇEKLİ, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1425., 1426. sk bölgelerinde 05/06/2024 00:00:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BİÇER, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), KAYNATA sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, KAYNATA sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÖRÜMCE, MÜGE, YİĞİT, ÖZGÜR sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2443., 2444., 2445., 2446., 2457. sk bölgelerinde 04/06/2024 20:00:00 - 05/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2436., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARAY, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk bölgelerinde 05/06/2024 02:00:00 - 05/06/2024 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2304., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 05/06/2024 11:00:00 - 05/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 05/06/2024 10:00:00 - 05/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., VİŞNE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, ATATÜRK, AVCILAR, BAŞAKLI, DEĞİRMEN, FERAH, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KANARYA, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KURŞUNLU, MİNE, OKÇU, OZAN, SAADET, SAKİN, SAMSUN, SAMİ PAŞA, SANCAK, SANCAKLI, TEKİN, ÇARŞI, ÇAVUŞOĞLU, ÖZBORAN, ÖZDEN, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 05/06/2024 02:00:00 - 05/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., MERHALE, SEMİZ, ÖZLEM sk / SANAYİ mah AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 157., 158., 160., 161., 162., MERCAN, SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 05/06/2024 00:30:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 320., 323., 326., 345., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 164., 167., SEYİT ONBAŞI sk bölgelerinde 05/06/2024 00:30:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 541. sk bölgelerinde 05/06/2024 09:30:00 - 05/06/2024 10:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MH., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK BULVARI., bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, KUŞDİLİ, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ERENLER sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÜLYALI, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 05/06/2024 11:00:00 - 05/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 322., 606., 614., 620., 622., 623., 624., 625., 632., 633., 648., 650., 651., 653., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 687., AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 310. sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3039., 3046., 3048., 3135., 3136., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 05/06/2024 09:00:00 - 05/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 05/06/2024 00:05:00 - 05/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.