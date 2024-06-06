06 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32

BOLU ilinde 06 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde ATAK SK., BATI SK., DOGU, DOĞU SK., EGEMEN SK., ETKİN SK., GÖZDE SK., GÜNEY SK., GÜZİDE SK., HAŞMET SK., İHLAS SK., KARŞIKONAK SK., VEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1411 SK., BAŞAK SK., ÇAVDAR SK., ÇİMENTO SK., DİVAN SK., EDA SK., GARİP SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÖKÇEAĞAÇ SK., HARMAN SK., KEKLIK, KEKLİK SK., MİRAY SK., MURAT SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SİNAN SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ, TINAZ SK., ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Haziran Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY mahallelerinde ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 06 Haziran Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK mahallelerinde DORUK, ESKİPAZAR MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 06 Haziran Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 06 Haziran Perşembe 10:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, BÜRÜCEK, DERE, HALA, HATIPLER, HATİPLER, SEMSI, ŞEMSİ mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, BÜRÜCEK MAHALLE YOLU, DERE MAHALLE YOLU, HALA MAHALLE YOLU, HATIPLER MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOĞUCAK KÖYÜ DERE MAH, KOVUCAK HALA MAH, KOVUCAK KÖYÜ, KOVUCAK KÖYÜ YOLU, KOVUCAK KÖYÜ YOLU 2, MUDURNU DERE, SEMSI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.