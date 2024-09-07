07 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:41

İZMİR ilinde 07 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.187-2024-09-07 15:00:00.898 saatleri arasında Fatih; Zübeyde Hanım Cd., Selin Sk., Sadık Giz Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Furkan Sk., FAHRETTİN ALTAY CAD., Bahadır Sk., Destan Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Eskioba; TİRE YOLU, İsimsiz9, , İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Akkoyunlu; AKKOYUNLU, Eğercil Mevki, Akkoyunlu Yolu, Akkoyunlu Köyü İç Yolu, çavdartepe kümeevleri , çavdar tepe kümeevler , TİRE YOLU, AZMAKALTI, İsimsiz23, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz5, İsimsiz2, Eğercili Küme Evler, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, ara yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Karateke; İsimsiz56, KARATEKE-ATATÜRK, NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU , İsimsiz37, SALİH SELİFE SK., İsimsiz33, SALİH SELİFE SK. , NAZİLLİ KUYUSU, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, , HACI MEHMET SK., 5sok., halil culhaoğlu, egriazmak yolu, İbrahim Öztürk, KARATEKE-ATATÜRK CD., Karateke Köyü İç Yolu, Işılay Saygın Cd., Halil Çulhaoğlu Sk., 6.sokak, 6.Sokak , TİRE YOLU, KARATEKE-ATATÜRK, HACI MEHMET SK., Zihni Tutkaç Sk. , SALİH SELİFE , Zihni Tutkaç Sk. , Zihni Tutkaç Sk. , İsimsiz62, SALİH SELİFE SK., KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK., KARATEKE ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Turgutlu; turgutlu mh dam içi yol, YOL ALTI, YOL ÜSTÜ, Turgutlu Köyü İç Yolu, yolaltı, İsimsiz7, İsimsiz6, Eğercili Küme Evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Mahmutlar; Mahmutlar Köyü İç Yolu, Mahmutlar Köyü, TİRE YOLU, İsimsiz19, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.534-2024-09-07 15:00:00.901 saatleri arasında Fatih; Saraybosna, Melisa Sk., Mehmet Güvensay Cd., Evliya Çelebi Sk., Deniz, Demokrasi, Ayasofya Cd., 30 Ağustos, İSTASYON, SARAYBOSNA CD., , Vakıf, Ulus Cd., Turgut Özal Blv., Taksim elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.359-2024-09-07 14:00:00.213 saatleri arasında Tersane; Şehit Asım Aksoy, 1672/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.359-2024-09-07 14:00:00.213 saatleri arasında Alaybey; 1681. Sk., 1680. Sk., 1679. Sk., 1675, 1700. Sk., Metin Altıok Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.079-2024-09-07 16:00:00.064 saatleri arasında Bahriye Üçok; , 1764. Sk., 1827. Sk., 1835/1. Sk., Atatürk Blv., Rüştü Sardağ Cd., Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:28.688-2024-09-07 13:30:36.882 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:28.688-2024-09-07 13:30:36.882 saatleri arasında Sancaklı; İsimsiz23, , İsimsiz56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 14:00:29.889-2024-09-07 17:00:36.167 saatleri arasında Latife Hanım; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Çatalca; 7406. Sk., 7419, 7420, 7422 sokak, Çatalca Köyü Yolu, Çatalca Cd., 7429. Sk., 7427 Sk., 7410, 7410 sokak, 7405, 7406, 7406, ÇATALCA CAD., İsimsiz216, 7429, İsimsiz616, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz164, 7407 sokak, Çatalca cd., İsimsiz161, İsimsiz160, 7424/1, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, 7428, İsimsiz143, İsimsiz142, 7425 SOKAK, İsimsiz90, İsimsiz88, 7425 sokak, 7419 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Yeniköy; 7956, 7956, İsimsiz25, İsimsiz22, 7963, İsimsiz16, İsimsiz15, 7951 sokak, 7958 sokak, 7980 sokak, 7950, , 7954, 7963 sok, 7961, 7950/1, 7406, 7964, 7967/1, 7963, Menderes-Orhanlı Sokak, 7976 sokak, Yeniköy Köprüsü, 7950, 7982/1. Sk., 7980 Sk., 7976. Sk., 7976 Sk., 7982, 7980, menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7957, 7953, 7958, 7961 sokak, 7961 sokak, İsimsiz239, 7951, İsimsiz78, İsimsiz76, 7957 sokak, 7980/2, İsimsiz58, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Dereköy; 820/2 sokak, 854, 854 sok., 854 sok, MENDERES-ORHANLI YOLU, 854 Sk., 821. Sk., 820. Sk., 805. Sk., 803/2. Sk., 7801/1, 807/2, 854, 852 sokak, İsimsiz219, 852, İsimsiz204, İsimsiz197, 820/2, İsimsiz183, İsimsiz181, İsimsiz180, 854 SOKAK, 854, 7801/1, 807/1 sokak, 807 sokak, İsimsiz144, 820/2, 820/2, Pirentepe , pirentepe küme evleri sokak, pirentepe küme evleri , 820/2, Pirentepe Küme Evleri, 822, İsimsiz117, 820/2, 820/2, İsimsiz53, 822 sokak, pirentepe kümeevleri sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Barbaros; 428, 434 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Kuyucak; Menderes-Orhanlı Sokak, 7753, 7751. Sk., 7750 sokak, MENDERES-ORHANLI YOLU, İsimsiz68, İsimsiz67, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Küner; 820/2 sok., 802/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.51-2024-09-07 17:00:00.393 saatleri arasında Akçaköy; Yol, Yeniköy Yolu Cd., MENDERES-ORHANLI YOLU, Koy Yolu, 853 Sk., ÇATALCA CADDESİ, 7214, 7214, 851, ÇATALCA, 7215, 851 SOKAK, 7214, 7214, 7214, İsimsiz501, 7214, 851 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 09:00:00.52-2024-09-07 12:00:00.309 saatleri arasında Fatih; İsimsiz111, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 09:30:00.327-2024-09-07 17:00:00.251 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz84, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz161, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:30:00.327-2024-09-07 17:00:00.251 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, İsimsiz43, İsimsiz4, İsimsiz67, Avgan Sk., AVGAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 09:30:00.327-2024-09-07 17:00:00.251 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında İçmeler; 1093/1, 1146/1, 1146/3, Nuri Özbek Cd., 1025. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1019. Sk., 1023, 1027. Sk., 1017. Sk., 1013. Sk., 1011. Sk., 1021, UMUT 3, UMUT 2, Yağcılar Cd., İtokent İç Yol, 1091, 1146/4, UMUT 5, 1146/2, 1009, 1007, 1001, 1049, 1032, 1114, 1152, 1146, İsimsiz245, İsimsiz244, İsimsiz233, İsimsiz231, İsimsiz229, İsimsiz206, İsimsiz183, 1171, 1091/1, 1093, 1093/2, 1093/3, UMUT 1, 1146/5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Yağcılar; ALTINKÖY, 9026, YAĞCILAR KÖYÜ, 9022. Sk., 9021, 9020. Sk., 9019. Sk., 9018. Sk., 9017. Sk., 9016/1. Sk., 9016. Sk., 9014. Sk., 9013. Sk., 9012. Sk., 9007. Sk., 9006. Sk., 9005, 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., 9001 Sk., 9000. Sk., ÇEŞMEYANI, , İsimsiz52, 9008, İsimsiz79, İsimsiz162, İsimsiz166, ALTINKÖY 11, 9023, 9001, 9029 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Demircili; İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz172, İsimsiz171, 10004, İsimsiz92, 10008, 10002, DEMİRCİLİ, Demircili Ada Mevkii Küme, 10003, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz21, İsimsiz181, İsimsiz20, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Torasan; 615/1 Sk., PINARDERE, Pınardere, , 616 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Özbek; , İsimsiz278, 6115 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.183-2024-09-07 11:00:00.451 saatleri arasında Altıntaş; İsimsiz41, DÜNDARLI KÜME EVLERİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Demircili; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10002, 10008, İsimsiz92, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Altıntaş; , DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında İçmeler; , 1146/5, UMUT 1, 1093/3, 1093/2, 1093, 1091/1, 1171, İsimsiz183, İsimsiz206, İsimsiz229, İsimsiz231, İsimsiz233, İsimsiz244, İsimsiz245, 1146, 1152, 1114, 1032, 1049, 1001, 1007, 1009, 1146/2, UMUT 5, UMUT 2, UMUT 3, 1021, 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1023, 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1093/1, 1146/1, 1146/3, Nuri Özbek Cd., Yağcılar Cd., İtokent İç Yol, 1091, 1146/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Torasan; , 616, 615/1 Sk., PINARDERE, Pınardere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Özbek; , İsimsiz278, 6115 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Yağcılar; , İsimsiz52, 9008, İsimsiz79, İsimsiz162, İsimsiz166, ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, ÇEŞMEYANI, 9000. Sk., 9001 Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005, 9006. Sk., 9007. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021, 9022. Sk., YAĞCILAR KÖYÜ, 9026, 9029, 9001, 9023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 16:00:00.477-2024-09-07 17:00:00.775 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.312-2024-09-07 15:00:00.918 saatleri arasında Gökyaka; , Gökyaka Köy İçi Yolu, Gökyaka Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Kümeevler, Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.312-2024-09-07 15:00:00.918 saatleri arasında Vişneli; , İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz37, İsimsiz28, 4004. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.312-2024-09-07 15:00:00.918 saatleri arasında Yeşilköy; , Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.312-2024-09-07 15:00:00.918 saatleri arasında Dereköy; Dereköy Yolu, DEREKÖY YOLU KÜME EVLER, 4004, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz53, İsimsiz10, Gökyaka, Dereköy Köyü İç Yolu, 4004. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 10:00:00.312-2024-09-07 15:00:00.918 saatleri arasında Cumalı; Gökyaka Yolu Küme Evleri, Cumalı Yolu, Cumalı Köyü İç Yolu, Cumalı Köyü, , CUMALI YOLU KÜMEEVLER, cumalı yolu kümeevler, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 10:00:49.95-2024-09-07 13:00:55.399 saatleri arasında Buca OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 10:30:25.109-2024-09-07 12:00:33.532 saatleri arasında Eğridere; Sarmaşık Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:28.688-2024-09-07 13:30:36.882 saatleri arasında Eğridere; 8750 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:28.688-2024-09-07 13:30:36.882 saatleri arasında Çamiçi; İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz12, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 13:30:56.24-2024-09-07 15:00:05.801 saatleri arasında Erzene; 130/6. Sk., 130/5. Sk., 130. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında Süleymanlı; İsimsiz1, 920/1, 920/3, 923, yayla önü küme evler, 919/1, yaylaönü küme evleri, Süleymanlı Köyü, 929. Sk., 928. Sk., 927. Sk., 926. Sk., 925. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921/2, 921. Sk., 920. Sk., 931, 920/1, 928/1, 920/1, ESKİ GÖRECE YOLU, İsimsiz3, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, 928/2, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında Görece; 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., İsimsiz7, HASANLAR SÜLEYMANLI YOLU, İsimsiz4, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İsimsiz1, , İsimsiz8, Görece Küme Evleri, Görece, İsimsiz17, 910, 911. Sk., Görece Köyü, Görece elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında Telekler; 6405. Sk., 6404. Sk., 6402. Sk., İsimsiz8, , 6421. Sk., 6422. Sk., Telekler, 6414. Sk., 6416. Sk., 6417. Sk., 6418. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6413. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında Turgutlar; Turgutlar Köyü, Turgutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında İğnedere; İsimsiz5, İsimsiz7, İğnedere Küme Evler Sk., İsimsiz4, İsimsiz1, , iğne dere küme evleri, İğnedere Köyü Yolu, İğnedere, 912. Sk., İğnedere Görece Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:00.673-2024-09-07 13:00:00.455 saatleri arasında Bozalan; Köy İçi Yol, Köy İci Yol, Bozalan Köyü İç Yolu, Bozalan Köy İçi, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-07 2024-09-07 12:00:28.688-2024-09-07 13:30:36.882 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-07 2024-09-07 14:00:29.889-2024-09-07 17:00:36.167 saatleri arasında Körfez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.