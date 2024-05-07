07 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

KOCAELİ ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH mahallelerinde GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN mahallelerinde ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KERPE CD., KUŞÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATATÜRK CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BERİL SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EKŞİ SK., ENGIN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, FAHRİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KANAL SK., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE mahallelerinde 3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN mahallelerinde ATILLA, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IPEK YOLU, İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 496. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 504/1. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/1. SK., 511/2. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/3. SK., 512/4., 512/4. SK., 513. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 656., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., IPEK YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., AKSOY, AKSOY CD., AKYOL SK., ALI ÖZDEMIR, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARNAVUT SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, AYDIN SK., BADEM SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BELEN, BELEN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAMİ SK., CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EBRU SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FIRAT, FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GELİNCİK SK., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA CD., INANÇ, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KORU, KOSOVA, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., LEYLEK SK., LİMAN SK., MAHMUTOĞLU CD., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MUSTAFA ÇAVUS, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., RUKİYENENE SK., SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYİ CD., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TERMAL, TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENI, YENIÇERI, YENİ SK., YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YEZİLE SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, EMEK, KARGALI mahallelerinde BOSNA CD., DURAKLI, GÖLCÜK, GÖLCÜK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 4701. SK, 4705., 4720., DOĞAN SK., GELGÖR SK., KIZILKAN SK., SEVGİ SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3924, 3924., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, GÜZELLER, MEVLANA, MUSTAFAPASA mahallelerinde 1701. SK., 720/1. SK., 721. SK., 722. SK., 724., 724. SK., 724/1. SK., 725., 725. SK., 726. SK., 855/1., 911. SK., 911/1. SK., 914. SK., 918. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923., 923. SK., 924. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 927. SK., 928. SK., BAHAR, BAHAR CD., DOĞAN CD., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 543. SK., 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1807., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1827/1. SK., 1829. SK., 1830. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1837., 1838. SK., 1840., 1842., 1843., 1843/1. SK., 1844., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847. SK., 1850. SK., 1853., 1853. SK., 1854. SK., 1855., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, HACIHALİL, TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1806., 1806/3. SK., 1808/1. SK., 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1827/1., 1828. SK., 1829., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1836. SK., 1837. SK., 1837/1. SK., 1839., 1839. SK., 1840. SK., 1841. SK., 1842. SK., 1843. SK., 1844. SK., 1847., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1854., 1854/1. SK., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., BARIS, BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., HAYRİ MACAR CD., KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 619., 619. SK., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 714., 714. SK., 715. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BÜLBÜL CD., IBRAHIM AGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2301/2., 2324/1. SK., 2325. SK., 2333. SK., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2348/1. SK., KARACAOGLAN, OSMAN GAZİ CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 735/2. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 745., 746. SK., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 246., 246. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 261/2., 268. SK., 270. SK., ISTIKLAL, UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK, TATLIKUYU mahallelerinde 1320. SK., 2301. SK., 2301/1., 2301/1. SK., 2302. SK., 2302/1. SK, 2302/1. SK., 2303., 2303. SK., 2304. SK., 2304/1. SK., 2305/1. SK., 2306., 2306. SK., 2306/1. SK., 2307. SK., 2309. SK., 2310. SK., 2311/1., 2311/1. SK., 2325., 2325/1. SK., 2326., 2326. SK., 2326/1., 2327., 2327. SK., 2327/1. SK., 2328. SK., 2329/1. SK., ADEM YAVUZ, FATİH CD., İSTİKLAL CD., OSMAN GAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 07 Mayıs Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2308., 2308. SK., 2311. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2350. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2343., 2346., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.