07 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:19

SAKARYA ilinde 07 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., POLAT, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDİYE mahallelerinde HASAN PAŞA, MENEKŞE SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AKASYA SK., AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, BAYIR SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ENGIN 1, ENGİN SK., GÜL 1, HASAN PASA 1, HASAN PAŞA CD., HÜSNÜ ÇİL SK., İZMİT CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MENEKSE 3 SK., NESE, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAKARYA CD., SOGUKSU 1, SOĞUKSU SK., ŞELALE SK., YESIL 2, YEŞİL SK., YILDIZ 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARAPOĞLU SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ATİLLA SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BALABAN, BEREKET, ÇIÇEK, ÇIMEN 1, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇİMEN, ÇİMEN SK., DEMİRYOLU CD., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, FATIH, FATIH/1, FATİH CD., FEVZI ÇAKMAK 2, GÖLGE, GÖLGE SK., GÜNES 1, GÜVEN 1, IPEKYOLU, IRMAK, IRMAK SK., İPEKYOLU CD., İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, İSTASYON CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMER SK., KARANFIL 2, KARDELEN SK., KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, LALE 2, LALE SK., MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MEŞELİ, MEŞELİ SK., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NERGİZ SK., OKUMUŞ SK., ORTANCA 2, ORTANCA SK., PALMIYE 1, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PALMİYE SK., PINAR, PINAR 1, RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., RÜZGAR SK., SAHIL, SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SARIÇAM SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., TOPUZ SK., VILLA, VİLLA SK., YAMAN, YAMAN CD., YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, TASBURUN mahallelerinde BAGLAR, BAĞLAR, BAĞLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., FATİH, MESELIK, MEŞELİK, OGUZLAR, PAPATYA, TASBURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, INÖNÜ, YUNUS EMRE mahallelerinde 3003 SK., 3005 SK., 3006, 4001 SK., 4010 SK., 4012 SK., 4032 SK., ADA CD., PAZARKÖY CD., PAZARKÖY_1, PAZARKÖY_1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 531. SK., 532., 538., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 572. SK., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ATATÜRK CD., BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Şubat Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 512. SK., 541., 608., 635., 639., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, ÇINAR, ÇINAR SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHIN BEY, SAHİLYOLU, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Şubat Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., EMİR SULTAN SK., ESEN SK., EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FATİH SK., KÖPRÜBAŞI SK., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, MELEN mahallelerinde BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK SK., KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, merekez, MERKEZ SK., MERKEZ/1_1, MERKEZ/14, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/38, MERKEZ/67, MERKEZ/85, MERKEZ10_10, SAHİL YOLU CD., SEFERLER, SEFERLER SK., SEFERLER/2, SEFERLER/3, SEFERLER/4, SEFERLER/6, SEFERLER/8, YUKARI/1, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., ANKARA CD., ARAR SK., DÜZGÜN SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA_1, GÖNÜL SK., GÜZELLER SK., KIBRIS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORTA, TIĞCILAR mahallelerinde 1213 NOLU, 1213 NOLU SK., ACUN SK., ATATÜRK BULVAR, AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., KUZU SK., PAZAR GEÇİDİ SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD., ŞEHİT ATIF ŞENEL SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCİLER mahallelerinde 1. GEÇİT, 1.GEÇİT SK., 2.GEÇIT SK., ANKARA. CD., BAKIRCILAR ÇARŞISI SK., ÇARK CD., POSTAHANE SK., UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde KAVAKLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 545 NOLU SK., MALTEPE CD., YAMAÇ, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 00:30-01:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1414-, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3037 NOLU SK., 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 36. SK., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., SAHRA CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 794 NOLU SK., HALİÇ CD., ITFAIYE, KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 196 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., HATİP SK., KANARA, KANARA SK., KAYIN, KAYIN SK., SAL, SERPİL SK., TOPLU SK., TÜL SK., YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Şubat Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 789 NOLU SK., 793 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., FENER SK., İTFAİYE CD., KADI SK., KARSI SK., KARŞI SK., LÜLECI SK., LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, FEVZİYE mahallelerinde FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/4, FEVZIYE/6, İsimsiz139 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 14. SK., BAYRAK SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., YUKARI, YUKARI/4, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 348., 348. SK., 350. SK., 377. SK., 379. SK., 381., 381. SK., 385. SK., 387., 387. SK., KARADERE CD., YIGIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 354., 354. SK., 383. SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ mahallelerinde 807, 808 SK., 832, 839, 841, 842, 842 SK., 843 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 308, 308 SK., 309 SK., 310, 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313, 313 SK., 313/1, 313/1 SK., 314, 314 SK., 315, 315 SK., 316, 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 321 SK., 323 SK., 366 SK., 376, 379, 604 SK., 606 SK., 635 SK., 639, 639 SK., AKPINAR, AKPINAR CD., FEVZİ PAŞA CD., HARMANLAR, HASTANE, HASTANE CD., İDRİS ŞAKAR PARKI İÇİ YOLU, KIZILCIK CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAM mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DARDAĞANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Şubat Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19 SK., 20, 20 SK., 22 SK., 22. SK., 48. SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 54. SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61, 61 SK., 63, ADNAN MENDERES CD., AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., GÜNAY, IHLAMUR, KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., SAVCI, ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Şubat Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506., 1506. SK., 1507., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513. SK., 1520. SK., 1521., 1522, 1522 SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530., 1530. SK., 1532, 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 218, 219, 221, 222. SK., 239, 239 SK., ADLIYE-, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ, AHMEDİYE MERKEZ SK., BAYIR/1, CAMI, CAMI/2, CAMİ, ÇİÇEKÇİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİŞEHİR CD., ESKİŞEHİR YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., İLİM, İLİM SK., İsimsiz145, KAVSAK1, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MERKEZ, MKS, OKUL CD., ORTA, ORTA/1, ORTA/10, ORTA/12, ORTA/2, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMBAŞI mahallelerinde SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK mahallelerinde D-100 YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.