08 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

İZMİR ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:03.735-2024-05-08 09:15:08.616 saatleri arasında Kazımdirik; 153. Sk., 180/2. Sk., 180. Sk., 175. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 170. Sk., 168. Sk., 167. Sk., 162. Sk., 161. Sk., 183. Sk., , İsimsiz23, Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu, Zafer Cd., Süvari Cd., Mustafa Kemal Cd., Gediz Cd., 194. Sk., 185. Sk., 184. Sk., 183/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:03.735-2024-05-08 09:15:08.616 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.335-2024-05-08 16:00:10.633 saatleri arasında Kazımdirik; 173. Sk., 175. Sk., 180. Sk., 180/2. Sk., 183. Sk., 183/1. Sk., 184. Sk., 185. Sk., Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu, 194. Sk., Gediz Cd., Mustafa Kemal Cd., Süvari Cd., Zafer Cd., , 153. Sk., 172. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.335-2024-05-08 16:00:10.633 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:53.289-2024-05-08 16:00:57.322 saatleri arasında Kazımdirik; Süvari Cd., 170. Sk., 167. Sk., 162. Sk., 161. Sk., İsimsiz23, , Zafer Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:53.289-2024-05-08 16:00:57.322 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:57.514-2024-05-08 15:00:07.916 saatleri arasında Karacaoğlan; 6240. Sk., 6239. Sk., 6237. Sk., 6236/3. Sk., 6236/2. Sk., 6235. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:57.514-2024-05-08 15:00:07.916 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:03.735-2024-05-08 09:15:08.616 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.138-2024-05-08 16:00:13.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.335-2024-05-08 16:00:10.633 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.851-2024-05-08 15:00:50.982 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:46.542-2024-05-08 12:00:53.936 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:53.289-2024-05-08 16:00:57.322 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:09.37-2024-05-08 12:00:19.682 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.138-2024-05-08 16:00:13.095 saatleri arasında Sığacık; 139. Sk., 139/2. Sk., 139/3, 139/3. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 148/3. Sk., 148/1. Sk., 148. Sk., 147 Sk., 145. Sk., 144. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 148/1, 3212, Şadırvan, Teos Cd., Sığacık Cd. 1. Çk., Site Yolu, Park İçi Yolu, Mekan Sitesi, Liman Cd., Hisar Evleri İç Yolu, ESKİ SIĞACIK YOLU, Akkum Cd., 3243, 3220. Sk., 3219. Sk., 3218. Sk., 3217. Sk., 3216. Sk., 3214. Sk., 3214 Sk., 3211. Sk., 3210. Sk., 3208. Sk., 3206. Sk., 3206 Sk., 3204 Sk., 3204, 3202. Sk., 169. Sk., 168. Sk., 167. Sk., 166/1. Sk., 166. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 163. Sk., 162. Sk., 161. Sk., 160 Sk., 158 Sk., 157. Sk., 156. Sk., 155. Sk., 154 Sk., 152. Sk., 152 Sk., 150/1. Sk., 150 Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138/11. Sk., 138/4. Sk., 138/5 Sk., 139/1 Sk., , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz122, 138/4, 162, 145, 3222, 166/1, 126. Sk., 127 Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130 Sk., 130. Sk., 131 Sk., 131. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:06.138-2024-05-08 16:00:13.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında Hıdırlık; 100/4. Sk., 100/3. Sk., 2116. Sk., 2114. Sk., 2112. Sk., 2110. Sk., 2108/1. Sk., 2108. Sk., 2106/2. Sk., 2116/2. Sk., 2116/3. Sk., 2118. Sk., 2118/1. Sk., 2120. Sk., 2120/1. Sk., 2122. Sk., 2122/1. Sk., 2124. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2128 Sk., 2128. Sk., 2130. Sk., 2130/2. Sk., 2132. Sk., 2132/1. Sk., 2132/2. Sk., 2106/1. Sk., 2106. Sk., 2103/1. Sk., 2103. Sk., 2101/3. Sk., 2101/2. Sk., 2101. Sk., 2018. Sk., 2018 Sk., 100/9, 100/9 Sk., 100/8. Sk., 100/7 Sk., 100/6. Sk., 100/6 Sk., 2138/1. Sk., 2138. Sk., 2136. Sk., 2134. Sk., 2132/5, 2132/3. Sk., 2184/9, 2186/4, 2198, 2190, İskele Cd., İmbat Sk., Zümrüt Sk., Yusuf Yılmaz Cd., Yasemin Sk., Tuzla Cd., Sevgi Sk., Sardunya Sk., Menekşe Sk., Melisa Sk., Martı Sk., Manolya Sk., KUŞADASI, Kervansaray Cd., Itır Sk., Errahman Cd., Elvan Sk., Açelya Sk., Ata Cd., AKARCA, 83/2. Sk., 2208, 2199 Sk., 2194 Sk., 2192 Sk., 2192, 2191, 2189. Sk., 2186/8 Sk., 2186/2, 2186/1, 2186, 2185, 2184, 2172/1. Sk., 2172. Sk., 2171. Sk., 2170/2. Sk., 2170/1. Sk., 2170. Sk., 2169. Sk., 2168. Sk., 2167. Sk., 2166. Sk., 2165. Sk., 2164. Sk., 2163/5. Sk., 2163/4. Sk., 2163/3. Sk., 100/3 Sk., 100/10. Sk., 100/1. Sk., 100. Sk., 100 Sk., 2186/10, 2101/1, 2199, 100, 2204, 2137/2, 2158, 2188, 2197, 2192, 2202, 2202, 2184/3, 2106, 2195, 2202, 2184/5, 2188, 2206, 100/1, 2195, 2186/3, 2186/5, 2198, 2204, 2184/2, 2188, 2196, 2193, 2186/5 , 2197/2, 2189, 100/5, İsimsiz67, İsimsiz58, İsimsiz52, bahçeköy önü, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, 2188, , 2163/2. Sk., 2163/1. Sk., 2163. Sk., 2158. Sk., 2156. Sk., 2154. Sk., 2152/1. Sk., 2152. Sk., 2150/1. Sk., 2150. Sk., 2148. Sk., 2146. Sk., 2144/1. Sk., 2144. Sk., 2142. Sk., 2140/2, 2140/1. Sk., 2140. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında Turabiye; İsimsiz43, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında Tepecik; 1546, 1538, 1538/5, 1536, 1034, 1534, 1563, İzmirliler Cd., İncirli Sk., Zümrüt Evler, Tepecik Cd., Site İci Yol, Metekent Sitesi, KUŞADASI, Kemerkaya, Kavakdere Cd., Hisar, Güneşlikent Sitesi, Errahman Cd., Bahçeköyönü, AKARCA, Ahmetbey Çeşmesi Küme Evleri, 1561, 1553 Sk., 1553, 1552/9. Sk., 1552/8. Sk., 1552/7. Sk., 1552/5. Sk., 1552/4. Sk., 1552/3. Sk., 1552/2. Sk., 1552/12. Sk., 1552/12, 1552/11. Sk., 1552/10. Sk., 1552/1. Sk., 1552. Sk., 1551/5. Sk., 1551/4. Sk., 1551/3. Sk., 1551/3, 1551/2 Sk., 1551/1. Sk., 1551. Sk., 1550/5, 1550/3. Sk., 1550/1. Sk., 1550. Sk., 1548/1, 1548 Sk., 1539 Sk., 1538/2, 1538/1 Sk., 1537, 1531. Sk., 1529. Sk., 1527. Sk., 1524. Sk., 1523. Sk., 1521. Sk., 1518. Sk., 1517. Sk., 1515. Sk., 1513. Sk., 1510. Sk., 1508. Sk., 1507 Sk., 1506. Sk., 1506 Sk., 1505. Sk., 1504. Sk., 1503. Sk., 1502. Sk., 1501. Sk., 1080, 108. Sk., 1044/2. Sk., 1044/1. Sk., 1044. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., 1038 Sk., 1037. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031/1. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 103/1. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1027/3 Sk., 1027/2. Sk., 1027/1. Sk., 1027. Sk., 1026. Sk., 1025/2. Sk., 1025/1. Sk., 1025. Sk., 1024, 1023. Sk., 1022. Sk., 1021. Sk., 1020. Sk., 102/3 Sk., 102. Sk., 1019. Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1014. Sk., 1013. Sk., 1012. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 101. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk., 1544, 1541, 1044, 1541, 1528, 1532, 1549/6, 1538, 1510/1, 1563, 1538/3, 1035, 1500/1, 1541, 1541, 1536, 1510, 1535, 1511/2, 1552/6, 1511, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz71, bahçeköy önü, İsimsiz28, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz3, 1535, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında Camikebir; 84. Sk., 83/6, İZMİR, SIĞACIK, Göksüzler Cd., 84/7 Sk., 84/6. Sk., 84/5. Sk., 84/4 Sk., 84/3. Sk., 84/2 Sk., 84/18. Sk., 84/17. Sk., 84/15. Sk., 84/14. Sk., 84/10 Sk., 83/5 Sk., 83/3. Sk., 83/3 Sk., 83/1 Sk., 83 Sk., İsimsiz84, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında Sığacık; 3. Sk., 2. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 3221/11, 3221/3, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz89, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz56, , 3221/2, Çamlık Cd., Zambak Sk., Yasemin Sk., Yakamoz Cd., Sümbül Sk., Siteler Cd., Site İci Yol, Site Yolu, Site Yola, Orkide Sk., Melisa Sk., Mehtap Cd., Mavi Teos Sitesi, Karanfil Sk., Güneşsoy Sitesi, Güneş Cd., Gül Sk., Feren Sitesi, Deniz Cd., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5221, 4. Sk., 3221/7, 3221/4 Sk., 3221/1 Sk., 3221. Sk., 3221 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:28.637-2024-05-08 16:00:37.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:23.13-2024-05-08 15:00:31.605 saatleri arasında Yenice; TOPALTI, Samur Sk., PAMUK, MEZBAHA, Kıvırcık, KARANFİL, KAMANLI, Kamanlı Küme Evleri, BALERİN, Balcı Sk., İsimsiz57, İsimsiz33, , İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:23.13-2024-05-08 15:00:31.605 saatleri arasında Yelaltı; MEZBAHA, İsimsiz56, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:23.13-2024-05-08 15:00:31.605 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.851-2024-05-08 15:00:50.982 saatleri arasında Yenice; SARGIN, Ugur Sk., YENİ, , AKPINAR, BELLEK, Abraş Sk., Duman Sk., Kapan Camii Sk., Kırcalı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.851-2024-05-08 15:00:50.982 saatleri arasında Naipli; Kar Sk., , SARGIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.851-2024-05-08 15:00:50.982 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:42.48-2024-05-08 12:00:54.913 saatleri arasında Atatürk; BÜYÜK MENDERES, İstiklal Cd., Muhtar Kamil Özcan, 1051. Sk., 1044. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:42.48-2024-05-08 12:00:54.913 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:09.937-2024-05-08 16:00:20.553 saatleri arasında Atatürk; 1044. Sk., 1039/3. Sk., 1050. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1048/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:09.937-2024-05-08 16:00:20.553 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:16.272-2024-05-08 16:00:26.206 saatleri arasında Atatürk; 1048. Sk., 1039. Sk., 1039/3. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1050. Sk., 1048/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:16.272-2024-05-08 16:00:26.206 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:16.272-2024-05-08 16:00:26.206 saatleri arasında Hürriyet; Plevne Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:46.542-2024-05-08 12:00:53.936 saatleri arasında Yeni; 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1040. Sk., 1039. Sk., 1038. Sk., 1037. Sk., 1035. Sk., 1029. Sk., 1028. Sk., 1023. Sk., İsimsiz8, , Nene Hatun Cd., 1050. Sk., 1048. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:46.542-2024-05-08 12:00:53.936 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 12:00:32.784-2024-05-08 14:00:42.712 saatleri arasında Yeni; 1035. Sk., 1027. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., , 1044. Sk., 1026, 1015, 1014, Nene Hatun Cd., 964. Sk., 964, 1042. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., CEMAL GÜRSEL, 1025, 1037. Sk., 1036. Sk., 1029. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 12:00:32.784-2024-05-08 14:00:42.712 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:30:09.37-2024-05-08 12:00:19.682 saatleri arasında Maltepe; Maltepe 2. Çk., Şehit Mustafa Şimşek Sk., Şehit Cevdet Bulut Sk., Şair Eşref Sk., Zeus Sk., Mantar, Kaymakam Kemal Bey Cd., Halit Ziya Sk., Halit Ziya, Halikarnas Sk., Farabi Çk., Ahmet Rasim Çk., 9. Sk., 8. Sk., 421. Sk., 412. Sk., 408. Sk., 14 Eylül Cd., 13. Sk., 100 Yıl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:09.37-2024-05-08 12:00:19.682 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:33.537-2024-05-08 14:00:49.244 saatleri arasında Atmaca; 3. Sk., Ergun Şenlendirici Cd., Serdar Çk., Müsella Bayırı Yolu, Laleli Camii Sk., Tiyelti Cd., Virankapı Sk., İncirli Mescit Cd., Şerif Bey Çk., Kışla Cd., Karcı Çk., Karaveliler Çk., Helvacı Çk., , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:33.537-2024-05-08 14:00:49.244 saatleri arasında Selçuk; Ergun Şenlendirici Cd., Müsella Bayırı Yolu Küme Evleri, UZUNYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 13:00:33.537-2024-05-08 14:00:49.244 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında Dereköy; DEREKÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz87, 4004, İsimsiz53, , 4004. Sk., Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu, Gökyaka, İsimsiz85, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında Vişneli; İsimsiz28, İsimsiz37, , İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz21, 4004. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında Gökyaka; , Gökyaka Köy İçi Yolu, Gökyaka Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Kümeevler, Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında Cumalı; Cumalı Köyü, Cumalı Köyü İç Yolu, Cumalı Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz18, cumalı yolu kümeevler, CUMALI YOLU KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında Yeşilköy; Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:30:47.406-2024-05-08 11:30:57.766 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 11:00:10.311-2024-05-08 17:00:21.247 saatleri arasında Ataşehir; NAZIM HİKMET RAN, 8229. Sk., 8229. Sk., 8211. Sk., 8211. Sk., 8019/21. Sk., 8019/21. Sk., NAZIM HİKMET RAN, , , 8229/1. Sk., 8229/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 11:00:10.311-2024-05-08 17:00:21.247 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.