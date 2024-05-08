08 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

MANİSA ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:05.738-2024-05-08 15:00:14.899 saatleri arasında Tevfikiye; 43. Sk., ATATÜRK 56, 64. Sk., 68. Sk., 74 Sk., 75. Sk., 35 SK., Saçlı Efe Sk., , 53 YENİ, 35. SK., 115. Sk., 41. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:05.738-2024-05-08 15:00:14.899 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:05.738-2024-05-08 15:00:14.899 saatleri arasında Memiş; 13. Sk., 66. Sk., 72. Sk., 35 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Tepecik; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk, Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.548-2024-05-08 15:00:52.145 saatleri arasında Sancaklıbozköy; KARANFİL, 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 17, 22, izmir 4. çıkmaz, 32. Sk., 31. Sk.1. Çk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk., 29. Sk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, 15. Sk., İZMİR, turgutlu_1, izmir_1, 20. Sk., 21. Sk., 19sk, 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., , Turgutlu 3. Çıkmazı, Turgutlu 1.Çıkmazı, 14. Sk., 22.sokak, İZMİR_1, 22, Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 3. Çk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd.1. Çk., İzmir Cd., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 5. Çk., 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, BELEDİYE CAD., 35. Sk., 34. Sk., 16, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.548-2024-05-08 15:00:52.145 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.548-2024-05-08 15:00:52.145 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında Tepecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:40.158-2024-05-08 15:00:54.755 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:18.686-2024-05-08 16:00:31.486 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:40.49-2024-05-08 16:00:49.726 saatleri arasında Pelitalan; İsimsiz4, Ara Sk., pelitalan, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:40.49-2024-05-08 16:00:49.726 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:56.78-2024-05-08 16:00:09.673 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:56.78-2024-05-08 16:00:09.673 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:15.728-2024-05-08 09:30:54.003 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Adala; İsimsiz123, , Salihli Simav Yolu, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Dombaylı Sk., , İsimsiz120, İsimsiz122, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, DOMBAYLI, Dombaylı Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, CAMİ/1 SOK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Taytan; İsimsiz102, İsimsiz99, 144, TAYTAN KÖY İÇ YOLU, Bezirganlı, Salihli Simav Yolu, İsimsiz9, İsimsiz69, İsimsiz66, 196 sok, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz115, İsimsiz32, İsimsiz114, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Akören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Durasıllı; İsimsiz427, İsimsiz426, İsimsiz423, İsimsiz422, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:33.978-2024-05-08 15:00:43.693 saatleri arasında Çavlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:43.11-2024-05-08 15:00:53.589 saatleri arasında Adala; MİLLİ EGEMENLİK, , İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz107, İsimsiz108 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:43.11-2024-05-08 15:00:53.589 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:43.11-2024-05-08 15:00:53.589 saatleri arasında Taytan; İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:43.11-2024-05-08 15:00:53.589 saatleri arasında Çapaklı; , İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:41.505-2024-05-08 15:00:58.348 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz4, ÖZGÜR, İBRAHİM ARDIÇ, Şeker Sk., ŞEKER, İsimsiz3, İsimsiz5, Öymen Sok., Çetindağ Sk., Zakkum Sk., YAYLA, TAVŞANLI ÇIKMAZI, TAVŞANLI, M. Altıntop Sk., HEKİMOĞLU, HACIOĞLU, Gelenbevi Sk., Fidan Sok., Dr. Behiç Kaynak Sk., DOĞAN, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Cemre Sk., Cebe Sk., CAHİD, ATATÜRK, Akıncı Sk., Akhoca Sk., ADAŞ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:41.505-2024-05-08 15:00:58.348 saatleri arasında Cumhuriyet; SOMAK, ÜLKÜ SEZER, Sabri Yılmaz Sk., MURAT, M. Altıntop Sk., Kurumsal Sk., Apaydın Sk., AĞAR, KİRMASLI, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Eren Sk., Ergin Sk., SUNDA ÜN, M.Altın Top, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz1, ÖNEN, Yaşam Sk., Uysal Sk., , Akıncı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:41.505-2024-05-08 15:00:58.348 saatleri arasında Hürriyet; Ada Sk., Acem Sk., Şahinler Sk., Zakkum Sk., TÜRKMEN, SUNDA ÜN, Sunal Sk., Sedir Sk., CİNGELİ OSMAN EFENDİ, AĞAR, Alemdar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:41.505-2024-05-08 15:00:58.348 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:41.505-2024-05-08 15:00:58.348 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 09:00:56.634-2024-05-08 15:00:15.818 saatleri arasında Seğirdim; İsimsiz23, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz13, çaltılı çukur, İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, İsimsiz10, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 09:00:56.634-2024-05-08 15:00:15.818 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:52.216-2024-05-08 16:00:00.883 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 10:00:08.393-2024-05-08 16:00:16.442 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:57.763-2024-05-08 16:00:06.344 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 10:00:47.993-2024-05-08 16:00:57.457 saatleri arasında 4 Eylül; LEYLAK, AHİ EVRAN, 270., , İsimsiz20, İsimsiz11, ŞHT.MEHMET TOPÇUOĞLU, Y.SULTAN SELİM, YABAAYAK, MEVLANA, MEHMET KELEŞOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:47.993-2024-05-08 16:00:57.457 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-08 2024-05-08 10:00:52.216-2024-05-08 16:00:00.883 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:52.216-2024-05-08 16:00:00.883 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:52.216-2024-05-08 16:00:00.883 saatleri arasında Şahinkaya; Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-08 2024-05-08 10:00:52.216-2024-05-08 16:00:00.883 saatleri arasında Yeniköy; YENİKÖY BOYALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.