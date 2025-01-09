09 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:56

SAKARYA ilinde 09 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4008, ADA, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, MEHTER CD., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, ÖZKÖSEMEN SK., POLAT, POLAT 1, POLAT CD., PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde NAILIYE, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 15.CD., 3001, 4003, 4007, 7.CD., ASAGI KÖRÜK, BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 2, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/45, SASKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16018, 34002, 34005, 34017, 34024, 34025, AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY SK., KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOVA SK., MANAV SK., MEVCUTLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BİRLİK, DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16017, 16019, 16020, 2009, 2011, 2012, 2013, 34003, 34008, 34010, 34011, 34014, 34020, 34021, 4006, 4009, 4012, 4013, 4014, 6.CD., AŞAĞI KÖRÜK, BİRLİK SK., ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAĞ YENİKÖY, DIRMANDILAR, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EĞRELTİBAYIR, ESKIOKUL, GÜVEN, HUNLAR, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARPUZLAR SK., KAYACIK/31, KESKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 4, KOCADAĞ SK., KÖRÜK, KURUDERE, KUZULUK, NEVRİN SK., ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/46, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SOGUKSU, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., TEPE, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16021, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 3005, 34016, 34018, 34019, 34022, 34023, 4001, akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DUDUKÖY İÇ YOLU, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KOVA, KÖRÜK SK., MANAV, MERKEZ SK., MERKEZ/4, MEVCUTLAR SK., ŞAŞKINLAR SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4005, İsimsiz122 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SIVRITEPE, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 15424, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ CD., BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, DAR, DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH_1, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., IÇMELER, İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE SK., KURUDERE/1, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, REYHAN SK., SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL SK., TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YENI, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YENİ, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇEŞME mahallelerinde 2402. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME mahallelerinde KURTULUS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME mahallelerinde ŞEHİT EREN BÜLBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇEŞME mahallelerinde İŞLER SK., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Ocak Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1. CD., 521. SK., 525., 525. SK., 533. SK., 538., 538. SK., 541. SK., 542 SK., 544., 546 SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK CD., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELİ SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 2017 NOLU, 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde ACAR SK., BAYGIN SK., GÜMÜŞ SK., HIZIR, KEKİK SK., YANIK SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde AYRI SK., DOGRU, FIGEN SAKALLIOGLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde 384 NOLU SK., BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., EFELI SK., EFELİ SK., GÖREN, GÖREN SK., HIZIR SK., KIRIK SK., KIZÇESME, KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., TRAFO SK., YASMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde BULUT, DALYAN SK., FATIH, FATIH CD., KASIRGA SK., TÜKENMEZ SK., YAKA, YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, OZANLAR, YAZLIK mahallelerinde 446 NOLU SK., 451 NOLU, 451 NOLU SK., 452 NOLU, 452 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BAHRİYELİ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., SEKER, SEKER CD., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 12. CD., 14. CD., 190., 191. SK., 194. SK., 198., 198. SK., 200. SK., 202., 202. SK., 219. SK., 221. SK., 233., 233. SK., 3040., 3043., 3046., 3060. SK., 3061., 3074. SK., 3075. SK., 3076. SK., 3079., 3086., 3092. SK., 3100. SK., 3119., 3123., 3130. SK., 3134. SK., 3135., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3160., 3161., 3165., 3165. SK., 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU, 513 NOLU SK., 514 NOLU, 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 525 NOLU, 529 NOLU SK., 530 NOLU, 579 NOLU SK., 6. CD., 809., 813. SK., 815. SK., 817. SK., 821., 821. SK., 822. SK., 828., 835. SK., 836., 838., 840., 841. SK., 842. SK., 844., 848. SK., 849. SK., 851., 853., 855. SK., 863., 865. SK., 866. SK., 922 NOLU SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AKARSU, ANIL SK., ARABACI, ARDA SK., ATALAY SK., ATILGAN SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUGDAY, CEMAL KAMACI, CEMAL KAMACI SK., CEREN SK., CİHAN SK., ÇIRÇIR, ÇIRÇIR SK., D-100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, DİLEK 2 SK., ECE, ERDEM SK., EREN SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FATİH SULTAN SK., FENERLI SK., FIRTINA, GAMZE SK., GIRNE, GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜNDÜZ 2 SK., HAZAN 2 SK., IDIL, KARABAYIR SK., KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KOCAMAN SK., KOSOVA, KUDÜS, KUDÜS CD., NEZİH SK., NIL SK., NİL SK., NİLÜFER SK., ORBAY SK., ÖNDEREVLERI, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, SALKIM 2 SK., SAYIN, SAYIN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SERVIS, SERVİS, SIRMA SK., SUAT SK., SÜKRAN, ŞEHİT MESUT KAPLAN, TANER SK., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UGURLU, UĞURLU SK., UZAY, UZAY SK., ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., VOLKAN SK., YAHYA KEMAL SK., YAPRAK SK., ZERAFET SK., ZEYTIN, ZIYAPASA, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KARAÇAM mahallelerinde 1520., 1560, 1562, ADLIYE-, ADLİYE SK., ESKİŞEHİR YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BURHANİYE, SÜTALAN mahallelerinde BURHANİYE SK., GEYVE TARAKLI, SÜTALAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde AYDENIZ, AYDENİZ SK., BEDIR, BEDİR SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., HİCRET SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde HARMANCIK, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DEGIRMEN-, ESKURT, HARMAN, KURUDERE CD., ORTA- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY, PAZARKÖY mahallelerinde 23078, 23081, 23085, 23115, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23048, 23054, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, DURMUSLAR, GÜZLEK, HASANBEY, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde BEYAZIT, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, GÖLYAYLA-KEREM ALİ ZİRVE ARASI, GÜZLEK, GÜZLEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HASANBEY SK., KEREMALİ YAYLASI, KEREMELİ YAYLASI, ULUDERE, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, INÖNÜ, PAZARKÖY, YUNUS EMRE mahallelerinde 222. SK., 23001, 23012, 23023, 23036, 23038, 23052, 23053, 23055, 3003 SK., 3005 SK., 3006, 3009 SK., 3018 SK., 3022, 3024 SK., 3027, 3027 SK., 3028, 3028 SK., 3029 SK., 3030 SK., 3032 SK., 3033, 3033 SK., 3034, 3034 SK., 3036 SK., 3038 SK., 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3043, 3044 SK., 3045, 3045 SK., 3053, 3059, 3059 SK., 3060, 3060 SK., 3071-, 4001 SK., 4003 SK., 4005 SK., 4007 SK., 4010 SK., 4011 SK., 4012 SK., 4013 SK., 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4018 SK., 4020 SK., 4022 SK., 4024 SK., 4028 SK., 4030 SK., 4032 SK., 4034 SK., 4036, 4036 SK., 4038, 4038 SK., 4039, 4039 SK., 4040, 4040 SK., 4042 SK., 4044 SK., 4046, 4046 SK., 4047 SK., 4049 SK., 4050, 4050 SK., 4051, 4051 SK., 4052, 4052 SK., 4053 SK., 4055, 4055 SK., 4056, 4056 SK., 4057, 4058, 4059, 4059 SK., 4059. SK., 4060, 4061. SK., 4062 SK., 4066, 4070, 4072, 4072 SK., 4072. SK., 4074 SK., 4074. SK., 4076, 4076. SK., 4078, 4078. SK., 4084-, 4086, 4086 SK., 4086. SK., 453. SK., ADA CD., LALE SK., PAZARKÖY CD., PAZARKÖY_1, PAZARKÖY_1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE SK., MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/21, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE, MEKECE/12, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY mahallelerinde BACIKÖY, BACIKÖY YOLU, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, SIRAKÖY mahallelerinde SEBILLER, SEBILLER SK., TEPEKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI mahallelerinde KONUKLU, SEBİLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVLET, INÖNÜ, ISTIKLAL, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 114, 143, 143 SK., 144, 145, 146, 19.05.2021, 19.05.2021 CD., 201 SK., 202 SK., 205 SK., 207 SK., 208 SK., 209 SK., 210 SK., 213 SK., 214, 216, 216 SK., 221 SK., 223, 225, 225 SK., 226, 226 SK., 227, 228, 237, 251, 252 SK., 255, 33 SK., 38 SK., 44, 45, 45 SK., 5 SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, AHMET DÜLGER CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, CUMHURIYET, KEMALPASA 2, KEMALPASA 4, KEMALPASA 5, SEHIT HACI UZUN, ŞEHİT HACI UZUN, ŞEHİT HACI UZUN CD., ŞEHİT HAKAN BAYRAM, VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, HOCAKÖY, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009, 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI SK., CENNET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, DALGIÇ SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, FABRİKALAR CD., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HANIMELI, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, MESEPINARI, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK, MEZARLIK SK., MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN MERKEZ CAMİ İÇİ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Ocak Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde BUĞDAYLI, KÖYÜNKENDİSİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.