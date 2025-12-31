1 dakika gecikmeye tutanak: Eğitimciye ‘baskı’nın adresi Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eğitim emekçileri baskı ve yıldırma ile karşı karşıya... İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen'in (EBS) ilçede, müdürlere ve öğretmenlere 'sendikaya (EBS’ye) üye olun' yönünde baskı kurduğu hatta bazı EBS’li yöneticilerin eğitim emekçilerine tehdit boyutuna varan ifadelerde bulunduğu ileri sürüldü. İlçedeki bir anadolu lisesinde yaşanan olay ise eğitim emekçilerinin karşılaştığı baskıyı gözler önüne serdi. Bir öğretmenin hakkında; ‘derse 1 dakika geciktiği’ ve devralması gereken nöbeti ‘5 dakika geç aldığı’ gerekçesiyle tutanak tutuldu.

‘EĞİTİM SİSTEMİ LİYAKATSİZLİKLE ANILIYOR’

Bu bağlamda Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa Doğubayazıt’taki eğitim sorunlarına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Akboğa, “İlçedeki eğitim sorunlarını, öğretmenlerin yaşamış oldukları sıkıntıları, öğrencilerin güvenli ve temiz olmayan yerlerde eğitim almalarını, serviste yaşanan sıkıntıları, bazı öğretmenlerimizin köylerde soba yakmak zorunda kalmasını tartışmamız gerekiyorken şu anda eğitim sistemi liyakatsizlik ve yolsuzluklarla anılıyor. Bunun temel sebebinin sarı sendika EBS’nin tutumları olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘MÜTHİŞ SERVETE SAHİP OLDULAR’

Bazı idarecilerin mal varlıklarının ‘dudak uçuklattığı’ iddiasını gündeme getiren Akboğa, “Bazı okul müdürleri yapmış oldukları usulsüzlüklerle müthiş servete sahip oldular. Olmaya devam ettikleri de bilinmektedir. Bir öğretmenin geçinemediği, ayın sonunu getiremediği, kirasını dahi ödemekte sıkıntılar yaşadığı bu tabloda bazı eğitimcilerin böyle servetlere sahip olmaları eğitim öğretim açısından tam bir trajedidir. Öğrencilerin boğazından geçecek lokmaya göz koyacak kadar karakterden ve eğitimci kimlikten uzaklaşmış olan bu insanların sürekli EBS ile kol kola olmaları kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

‘PİSLİĞE BATANLAR AYIKLANMALI’

Akboğa son olarak, “Görevini layıkıyla yapmaya çalışan, canını dişine takan ve öğrencilerin hayatında bir farkındalık yaratabilmek için gecesini gündüzüne katan müdürlerin varlığı bize ümit vermektedir. Bizim mücadelemiz böyle idarecilerin önünün açılması ve pisliğe batmış olan idarecilerin de ayıklanmasını sağlamak içindir” ifadelerini kullandı.