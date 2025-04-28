1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:40

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:40

1977’nin 1 Mayıs’ında Taksim’de silahlı saldırıyla katledilen en az 35 yurttaş “78’liler Girişimi” öncülüğünde Kazancı Yokuşu’nda anıldı.

Birçok demokratik kitle örgütü ile DEM Parti, YSP, TÖP ve EHP'li isimlerin katıldığı anmada "1 Mayıs 1977 katliamını unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı. Onlarca polisin çevrelediği anma etkinliğinde ortak açıklamayı okuyan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, "Taksim'den vazgeçmiyoruz çünkü arkadaşlarımızın kanı bu meydanın toprağına, ağacına karıştı. 48 yıllık hesap hâlâ sorulmadı" dedi.

Gezi direnişinin ve orada hayatını kaybedenlerin de anıldığı açıklamada Can, özgürlükçü kamusal alan kültürünün bitirilmek istendiğini vurguladı ve "modern insan itiraz insanıdır" diyerek Taksim'e sahip çıkma çağrısı yaptı. Kazancı Yokuşu'na anıt yapılması talebi yinelendi.

Açıklamanın ardından Kazancı Yokuşu kaldırımına 1 Mayıs marşı ve sloganları eşliğinde karanfiller bırakıldı.

"ORTAYA BİR MÜCADELE KOYMAK ZORUNDAYIZ"

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk Cumhuriyet'e konuştu.

bugün de 1977'dekine benzer bir yaklaşımın hakim olduğu görüşünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Çok ciddi meselelerle karşı karşıyayız. Doğrudan seçme seçilme hakkına yönelik bir müdahale var. Bunu geri püskürtmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iktisadi koşullar anlamında çok kötü durumdayız, işçilerin ücretlerinin ne kadar gerilediğini görüyoruz. Hakları yeniden kazanmak için bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor ve bunun gereğini yapacağız."