Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 ilde 'change araç' şebekelerine operasyon: 35 gözaltı!

10 ilde 'change araç' şebekelerine operasyon: 35 gözaltı!

16.10.2025 08:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
10 ilde 'change araç' şebekelerine operasyon: 35 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini belirtti.

"Change araç" şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" bilgilerini verdi.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli marka-model 495 aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #araç #Operasyon #Ali Yerlikaya #change

İlgili Haberler

Mersin'de 'change' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme!
Mersin'de 'change' operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme! Kentte otomobil hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda, 'change' olduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde çok sayıda araç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Gaziantep'te 'change araç' operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı!
Gaziantep'te 'change araç' operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı! Kentte düzenlenen 'change araç' operasyonunda yakalanan 13 şüpheli şahıs tutuklandı.
İstanbul'da 'change' operasyonu: Gözaltılar var!
İstanbul'da 'change' operasyonu: Gözaltılar var! Deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle hurda haline gelen otomobilleri satın alarak, bu araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları otomobillere uyarlayarak tamir etmiş gibi yapıp sattıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 şüpheli polis tarafından yakalandı.