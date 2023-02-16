10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:48

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:06

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır tahribat yarattığı şehirlerde yaralar sarılmaya çalışılırken, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

Depremler nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında Adana'da 5, Diyarbakır'da 15, Malatya'da ise 11 kişi tutuklandı. Öte yandan Şanlıurfa'da 14 kişinin yaşamını yitirdiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren de tutuklandı.

ADANA'DA 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana’da yaşanan depremlerde 11 bina yıkıldı ve 418 yurttaş yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha 'olası kastla yaralama ve ölüme sebep olma' suçundan gözaltına aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA DA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamda, yıkılan binalarla ilgili “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla 24 kişi serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi

MALATYA'DA TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Malatya'da, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan ve aralarında mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi de bulunan 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 11'e yükselirken, yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA 9 TUTUKLAMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı. İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Soruşturmalar kapsamında, kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.