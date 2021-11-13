10 Kasım'da okuduğu şiir nedeniyle soruşturma açılan öğretmene destek
Eğitim İş Sendikası, Gaziantep’te 10 Kasım töreninde gericiliği eleştiren şiir okuduğu için hakkında soruşturma açılan öğretmene destek verdi. Eğitim İş Şube Başkanı Ali Arpat, “Bunlarla ilgini hukuki yollara başvuracağız” dedi.
Sendika binasında dün basın toplantısı düzenleyen Arpat, Serap öğretmenin şair Süleyman Apaydın’ın “Yıkın Heykellerimi” şiirini okuduktan sonra HÜDA-PAR’ın yayın organı İLKHA tarafından hedef gösterildiğine dikkat çekti. Arpat, “Söz konusu şiir, MEB'in yasaklı listesinde değildir. Bu şiir hakkında bilinen hiçbir yargı kararı yoktur. Ve hatta birçok okulda 10 Kasım törenlerinde sıklıkla okunan şiirler arasındadır. Dolayısıyla burada suç olmayan bir eylemden, sırf rahatsız olan gericileri memnun etmek için suç çıkarılmaya, aydın bir eğitimci kurban edilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül’ün gerici çevrelerin hedef göstermeleri nedeniyle öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurmasıyla tarafsızlığını yitirdiğini belirten Arpat, “İdari bir soruşturmada karar verici son merci olan valinin, bu konuda fikir beyan etmesi de tarafsızlık ilkesiyle çelişmektedir. Vali bu çıkışıyla peşin hükümlü olduğunu açık etmektedir” dedi.
‘ÖĞRETMENİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’
“Cumhuriyet'i sindiremeyenlerin kör nefretlerine yenilmeyeceğiz” diyen Ali Arpat, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim neferleri olarak, bulundukları her yerde çocuklarımıza Cumhuriyet sevdası aşılayan öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bu anlamda Serap öğretmenimizin de sonuna kadar yanında olacağımızı, onu hedef gösterenlere ilişkin hukuki yollara başvuracağımızı ve başlatıldığı iddia edilen soruşturmanın neticesine göre bizim de karşı hamleler yapacağımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.
Arpat daha sonra sendika üyeleriyle birlikte Atatürk’ün ağzından yazılan “Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi” dizelerini okudu.
CHP İL BAŞKANI UÇAR’DAN VALİYE TEPKİ
CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar’dan Vali Gül’e sert tepki gösterip; Atatürk’ün memleketinde Atatürk’e hakaretten sabıkalıları ödüllendirip, Atatürk’e duyulan özlemi şiir ile ifade edenleri cezalandıramazsınız! Yıkın Heykellerimi” şiirini okuyan öğretmene idari soruşturma başlatılması kabul edilir değil. Şiirin yıllardır her 10 Kasım’da ve milli bayramda okunuyor. Yıkın Heykellerimi şiiri orta yerinden kırpılarak çarpıtılıyor, Gaziantep Valisi de bu maksatlı provokasyona ortak oluyor. Vali Davut Gül bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir.” dedi.
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