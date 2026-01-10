10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü: Baskılar altında gazetecilik...

Türkiye bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne daha girerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a gazetecilerin son dönemde sıklıkla karşılaştığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla ilgili davalar sorulduğunda “ellerinde veri olmadığını” söylüyor.

Gazetecilerin her koşulda tutuksuz yargılanması, basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi yasa teklifleri uzun süredir Meclis’te görüşülmeyi bekliyor.

Son olarak bu hafta basın özgürlüğü için verilen araştırma önergesini reddeden iktidar ise “Eleştiri yasak değil ama hakaret, dezenformasyon özgürlük alanı değildir” savunmasını yapıyor.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı 2025 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre gazeteciler son bir yılda 610 kez hakim karşısına çıkmak zorunda kaldı. 95 gazeteci gözaltına alınırken, 39 gazeteci tutuklandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu, eleştirel yayınları nedeniyle 4 kanala 53 yaptırım uyguladı, 92.7 milyon TL ceza verdi. SZC TV 10 gün Tele1 ise 5 gün karartıldı. Türkiye, basın özgürlüğü alanında dünyada 180 ülke arasında 159’uncu sıraya düştü.

GAZETEMİZE SORUŞTURMA

Gazetemizin yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, haber müdürümüz Can Uğur ve muhabirimiz Ufuk Sepetci hakkında haberleri dolayısıyla soruşturmalar açıldı. Sahada görev yaptıkları sırada muhabirlerimiz Engin Deniz İpek, İrem Karataş ve Erdem Öktem gözaltına alındı.

10 Ocak dolayısıyla birçok kurum ve kuruluş da mesaj yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası:

10 Ocak ne yazık ki yalnızca bir mücadele günü. Çünkü gazeteciler için ne bayram havası vardır ne de insanca çalışılabilecek bir çalışma ortamı. 1961’deki mücadele öncesi koşulların daha kötüsünü yaşıyoruz. 10 Ocak’a gerçek anlamıyla Çalışan Gazeteciler Günü diyebilmek için cezaevlerindeki meslektaşlarımızın görevlerinin başında olması gerekir. Gazetecilerin gözaltına alınmadığı, yargılanmadığı, yurtdışına çıkış yasaklarıyla karakollarda imza vermeye zorlanmadığı bir ülkede yaşamak gerekir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Bugün gazeteciler, mesleklerini icra ederken haksız suçlamalara, tehditlere, fiziksel saldırılara ve zaman zaman yaşam haklarını tehdit eden girişimlere maruz kalmaktadır. Oysa anayasanın 26. ve 28. maddeleri, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğünü açıkça güvence altına almakta, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesi, devletlere bu özgürlükleri koruma yönünde pozitif yükümlülükler yüklemekte.

RESUL EMRAH ŞAHAN’DAN CUMHURİYET’E MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gazetemize mektup gönderdi.

Şahan, mesajında basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgularken gazetecilik mesleğinin her geçen gün daha ağır baskılar altında yürütüldüğüne dikkat çekti. Şahan, “Bugün yanınıza gelemiyorum. Silivri’deyim. Ama kalbim, aklım ve dayanışma duygum sizlerle” dedi.

Şahan, iki yıl gazetemizin kapısından ilk kez içeri girdiğinde hissettiği saygı ve umudu hâlâ hatırladığını belirtti.

Ülkede gazeteciliğin her geçen gün biraz daha zorlaştığını kaydeden Şahan, gerçeği yazmanın bedeli ağırlaştıkça hakikatin değerinin de arttığını dile getirdi.

Şahan, “Bu zor süreçte benimle ve Şişli ile ilgili haberlerde gösterdiğiniz özen ve dayanışma için ayrıca teşekkür ederim. İçerideyken, dışarıda doğru sözün hâlâ var olduğunu bilmek insana güç veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunu, “Bir gün gazetecilerin tutuklanmadığı, haber yapmanın suç sayılmadığı günlerde yeniden yan yana geleceğimize inanıyorum” sözleriyle tamamladı.