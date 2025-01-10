10 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:17

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:17

KOCAELİ ilinde 10 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, NÜZHETİYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde HAMZADAG, HAMZADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK CD., BASKIN SK., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DEREBOYU SK., DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DURMUŞ SK., GEYLANİ SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI ISMET, HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MEVLÜT SK., HACI MOLLA, HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAVADAR, HAYME ANA CD., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KULLAR CD., MEYVELİ, MUT SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., SAHINLER, SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5105. SK., 5111. SK., 5115., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, AKTOP, AKTOP SK., DİLRUBA, ERSOYLU. CD., GÜNEŞ SK., KAYIN AĞACI, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., OSMAN, ÖMER SK., PINAR SK., YASEMİN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., DENIZ, KÜRE, MALKOÇOGLU, MALKOÇOĞLU SK., TAŞIL SK., TENA, YELLICE, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3038. SK., 3150., AK, AK SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., GAZİ CD., KARINCA SK., KÖROĞLU CD., MUZAFFER SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ÖRCÜN YOLU, SARI, SERÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3039. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3138. SK., 3150. SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., HARMANTARLA CD., KIRLANGIÇ SK., KÖROGLU, MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖMER ÇAVUS SK., ÖRCÜN YOLU CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI CD., SEKİ SK., SOLAKOĞLU SK., TURNA SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde 19. SK., 19018, 2. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., ABANT YOLU, ACAR, ACAR SK., AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ARI SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASIM AMCA, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATIL SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., AZRA SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEREN SK., BERK SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., BURCU, CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLIK CD., ÇAMLIK SK., ÇARDAK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEĞİRMEN SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ECEM SK., EKŞİ SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRI, FAHRİ SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HAKAN SK., HAKKI ORUÇ SK., HIZLI, HIZLI SK., HOCAOĞLU SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA SK., İLBEY SK., İNCE SK., KAGAN, KANAL SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN CD., KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KAYALIK SK., KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN KISLA, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE AZRA, KERPE BERIL, KERPE BERIL SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KONAK, KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KONAK SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI AYDIN, KURTYERI ENGIN, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERDİVEN SK., MERT SK., MESE, MESUT, MESUT SK., METEHAN, MIÇO CD., MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MOTEL, MOTEL SK., MUTLU SK., NAZ ÇIKMAZI SK., NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGÜR SK., PAPATYA SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SADİ SINAY SK., SAHİL SK., SAKARYA SK., SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEVİL SK., SEYİT SK., SINEM, SINEM SK., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., TEK SK., TEPE SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKENCİOĞLU SK., YİĞİT SK., YUNUS, YUNUS SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARSI, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, PAŞADAĞ, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI GÜL, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGONYA SK., BERIL, BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİ SK., CEMRE SK., CEYLAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DERYA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞA SK., DORUK SK., DURAN, DURAN SK., DURSUN SK., EKİN SK., EREN SK., ERİM SK., ERSOY SK., FERAH SK., FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNAYDIN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., GÜVERCİN SK., HACILAR SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HAYRUNİSA SK., HAZAR, HUDUT SK., HUNLAR CD., HÜNER SK., HÜR SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., IREM, ITIR SK., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KALAYCI SK., KANARYA SK., KANDIRA, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KAYMAK SK., KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM, KUM SK., KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEMİŞ SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NILÜFER, NİLÜFER SK., ORHAN GAZİ CD., ORKIDE, ORKİDE SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIL, SAHIN, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SUNA SK., SÜLÜN, ŞANLI SK., ŞEKER SK., ŞİMAL SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TUNÇ, UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN SK., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AHMET ALI, ALİM SK., BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, DAR SK., ELZEM, ELZEM CD., ERIM, ERSOY, ESKİ ÇEŞME, GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET SK., HAVADİS SK., İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KUŞÇULAR MAH, MELTEM SK., MEŞE SK., ORMAN. SK., TEKE, TEKE SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ mahallelerinde ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 116., 117. SK., 120., 120. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136. SK., 140. SK., 17. SK., 18. SK., 21. SK., 214., 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 26. SK., 27. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 36. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 41. SK., 7. SK., D-100 KARAYOLU, HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/12, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, ÜST MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 115. SK., 116. SK., 118. SK., 121., 121. SK., 126. SK., 127. SK., 128., 13., 131., 132., 136., 137. SK., 138. SK., 140., 15. SK., 16. SK., 20. SK., 201. SK., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 248. SK., 25., 28. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 37., 37. SK., 40. SK., 41., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde KARAPINAR MEVKII, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., MERA SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AVCI SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇAGLAYAN, FİLİZ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜVENLİK CD., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KANDEMIR, KEMALİYE SK., LEYLA SK., LOKMAN SK., SAYGIN SK., SELİM SK., SİNAN SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YILDIRIM BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/14., 1445/15., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/8. SK., 1495/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440. SK., 1445. SK., 1445/13. SK., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1446. SK., ESATBEY CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., 3219., 3220., ARMUTLU SK., DERE SK., FIRAT SK., GİZEM SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., ÖZGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3216., ÇİÇEK SK., MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1941., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1944/1. SK., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947. SK., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949. SK., 1950. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1954., 1954. SK., 1955/1., 1955/1. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1960., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1962. SK., 1964. SK., 1994. SK., ARİFOĞLU CD., GENÇLIK, İBRAHİM AĞA CD., SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3207., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., ATATÜRK CD., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ELMALI SK., EMİR SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, ORGANIZE, ORGANİZE, ÖZDEN SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde ERSİN SK., KARATAŞ SK., MANDIRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 573., 573. SK., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 10 Ocak Cuma 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 12. SK., 4502., 4505. SK, 4508., 4509. SK., 4510. SK., 4511, 8. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., MEHTAP CD., PELIN, PİNA SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜVERCIN, KİRAZ SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MELTEM, PALMIYE, PELIKAN, PELİKAN SK., PELİN CD., PLAJ, SÜLÜN SK., TEPE CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 10 Ocak Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAŞAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 10 Ocak Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADALI SK., BAYRAM, BURÇAK SK., CEYDA SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., FILIZ, FULYA SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜZEL SK., HARMAN SK., HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., LODOS SK., NERGİS SK., ORTANCA SK., PAPATYA, RAMAZAN, RAMAZAN SK., SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YAKAMOZ, YAVUZ SK., YELKEN SK., YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.