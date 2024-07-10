10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25

İstanbul ilinde 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AHMET YOLAÇ, ALPULLU, AVNİYE, BELEDİYE HEKİMİ, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KIBRIS, KORMAÇ, MURADIM, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RIFKI IŞIK, RUŞENBEY, SAMİ AYANOĞLU, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ HAYRETTİN, TEYYARECİ NURETTİN, UMUT, YAKUP ŞEVKİ, YENİ CADDE, YENİ YOL, YEŞİL ADALI, ÇAĞLAYAN, ÖMÜR, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ, ŞANLI ASKER, ŞEHİT ER RIDVAN MERT, ŞEKER, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk / SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, AYDINLAR, BAKIR, BESTEKAR RAUF YEKTA, BİNGÜL, DR. SALİH ZEKİ, HÜR, KENT, KUBİLAY, MAHMUT MORALI, MUHTAR, RESNELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, TAMBURACI OSMAN, TUNABOYLU, VANKULU, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZUHURATBABA, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 10/07/2024 01:00:00 - 10/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah BEYAZ LALE, KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk / CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, BİNGÜL, DEMİRKAPI, DR. TEVFİK SAĞLAM, GÜLBAHÇE, HAKSEVER, HÜDAVERDİ, HÜDAVERDİ ÇARŞISI, HÜR, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, SARSILMAZ, TUNABOYLU, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÖZKUL, ÜNALDI sk bölgelerinde 10/07/2024 01:00:00 - 10/07/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, HAMAM ARKASI, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SAKA, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, BÜYÜK ŞİŞHANE, DOLAPDERE TAKSİM, IRMAK, KILBURNU, KÜÇÜK ŞİŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah DOLAPDERE, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, NİZAMİYE, SAZLIDERE sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 10/07/2024 10:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 10/07/2024 11:00:00 - 10/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1062., 1062/2., 1087., 1106., 1181., 1182., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 10/07/2024 00:05:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH sk bölgelerinde 10/07/2024 13:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, ORMANADA sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah IŞILDAK, ORMANADA sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ. sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah derman sokak bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / GAZİTEPE mah EROĞLU ÇIKMAZI, GAZETE ÇIKMAZI, GÖKÇİN, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, ISSIZ ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, VELİBEY sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 6060., 608., 6162., 6205. sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FETHİ ELMAS, MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, YARBAŞI, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, FİKRET GÜNDOĞAN, HAVUZLU KAHVE, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKHASFIRIN, KÜÇÜKYALI, MARİNA, MUMHANE, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk / SELİMPAŞA mah HAVUZLU sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, BAKKAL, DÖNEMEÇ, ESKİKAHVE, GÜLEN, KUMYOL, MACİR MAHALLE, PARSELLER ÇIKMAZI, ÇAYYOLU sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SÖĞÜT CADDESİ bölgelerinde 10/07/2024 13:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah EMİROĞLU, EMİRŞAH, ÖRMECİ sk bölgelerinde 10/07/2024 10:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah BOĞAZİÇİ, KEMERDERE, MODA sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah sk / GÜZELCE mah sk / KAMİLOBA mah sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah sk / FENER mah sk / KAVAKLI mah sk / SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYÜZ, ALPER 1, ATEŞ, AVCI, BAHADIR, BİRGÜL 2, DR. SADIK AHMET 1, EKOL, HAYAL 1, MESNEVİ, OGÜN, TUĞBA, YAZICI 1, ZEYTİN 1, ZÜBEYDEHANIM, İZCİ 1, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞEHİT OĞUZ PARPALOĞLU sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/07/2024 14:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah 1532., 1533., 1534., 1535., 1578., 1579. sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELMALI 2 sk bölgelerinde 10/07/2024 10:00:00 - 10/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTAŞ, AKYILDIZ, ANAYURT, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, MANOLYA sk bölgelerinde 10/07/2024 12:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA sk bölgelerinde 10/07/2024 00:30:00 - 10/07/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., İSTANBUL sk bölgelerinde 10/07/2024 09:30:00 - 10/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AŞKINAY, BEDİRHAN, BİRUNİ, FERMAN, FETHİ PAŞA, HÜNKAR, KAYACIK, KIRKPINAR, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, SAFİYE AYLA, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TUĞCU, UZAY, VAROL sk bölgelerinde 10/07/2024 00:30:00 - 10/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/07/2024 00:30:00 - 10/07/2024 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLBAHÇE sk bölgelerinde 10/07/2024 00:00:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah CELAL, ELA, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, HASAN TAHSİN, KENT, KOMŞU, MERT, SİBEL, SİMGE, TUĞÇE, VİCDAN, VİLDA, YAVUZ, ZENGİN, ÖREN, ÖZGE sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah DİLEK, GÜVEN, HASAN TAHSİN, MİTHAT PAŞA, NECATİBEY, SESSİZ, SİSTEM, ZİYA GÖKALP, ÖZEL sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BALKAYA, BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, BİROL, CEMİYET, CENGAVER, CEREN, CEYDA, DENİZYOLU, HANÇER, HARUN, HASAN TAHSİN, KADIRGA, KARAKAYA, KEMALİYE, KULELİ, MESUT, NAKIŞ, RANA, SEVİL, SEZER, SUNA, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YARGIÇ, YILMAZ, ZENGİN, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ, ŞEKER REİS sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 418. sk / İNÖNÜ mah 418., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 10/07/2024 11:00:00 - 10/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2900., 2902., 2903., 2904., 2910. sk / GAZİ mah 1380., 1380/1., 1381/1., 1382/1., 1411., 1412., 1413., 1414., 1414/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422/1., 1425., 1425/1., 1425/2., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 10/07/2024 00:05:00 - 10/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 10/07/2024 09:00:00 - 10/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 10/07/2024 09:30:00 - 10/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2424., 2850., 2850/4. sk bölgelerinde 10/07/2024 11:00:00 - 10/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.