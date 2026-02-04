100 işçi gözaltına alınmıştı: Migros depo işçileri yeniden Özilhan'ın evinin önünde

İnsanca yaşam koşulları talebiyle 23 Ocak’tan bu yana iş bırakan binlerce Migros Depo işçisi eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Migros patronu Tuncay Özilhan’ın “biz bir aileyiz” sözleri üzerine Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne giderek protesto yapan 100 işçi gözaltına alınmıştı. “Yeniden aile evine geliyoruz” diyen işçiler bugün yeniden Beykoz’da villa önünde toplandı. İşçilerin eyleminde çok sayıda çevik kuvvet polisi hazır bulundu.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ TEKRARLADI

“Migros’ta satılan 15’li yumurtaya yüzde 100 işçi maaşlarına yüzde 28 zam geldi” vurgusu yapan işçiler taleplerini tekrarladı. Depo işçileri maaşlara yüzde 50 zam yapılmasını, işçilerin Migros kadrosuna alınmasını, ücretlerden kesilen vergilerin patron tarafından ödenmesini ve işten çıkarılanların işe iadesini talep ediyor.

Depo işçileri, “işçiler burada Özilhan nerede” “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” “işçiyiz haklıyız kazanacağız” “ölmek var dönmek yok” sloganları attı.