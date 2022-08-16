100 muhtardan İzmir’e 100’üncü yıl hediyesi

16 Ağustos 2022 Salı, 11:01

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri için İzmir’in dört bir yanından 100 muhtar bir araya geldi. Hayatlarında ilk defa tiyatro deneyimini yaşayacak muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde İzmir’in kurtuluş hikâyesini anlatan “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” adlı tiyatro oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor. İlk oyunu Afyon’dan İzmir’e uzanacak Zafer Yolu etkinlikleri kapsamında Alaşehir’de sahneleyecek.

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, “İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliklerinde muhtarlarımızla birlikte biz de yer almak istedik. Muhtarlarımız gönüllü olarak projeye dahil oldular. İki aydır çalışıyoruz. Zafer Yürüyüşü kapsamında 4 Eylül’de Alaşehir’de, 8 Eylül’de Kemalpaşa’da, 14 Eylül’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde müzikalimizi sahneleyeceğiz” diye konuştu.

MUHTARLARIN SANATA ÖNCÜLÜK OLMASI ÖNEMLİ

Muhtarları tiyatro sahnesine hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü ve Yönetmen Vedat Murat Güzel, “Açıkçası tahminimizden çok daha kolay adapte oldular. Çok keyifli bir çalışma süreciyle ilerledik. Çok kısa sürede baya yol kat ettik. Muhtarlarımızla birlikte müzikalimizi şekillendirdik. 100’üncü yılda 100 muhtarımızla sahnede olacağız. İnsanlarımıza yaşadıkları yerlerde ilk temas eden kişiler muhtarlardır. Onların verdiği bilgi ve desteklerle toplum aydınlanır. Onların bu sanat yönüyle de İzmir’e yansımaları çok önemliydi. Tunç başkanımızla bir sloganımız vardı; ‘Sanata dokunan ellerde kir barınmaz.’ Biz bu sloganla herkesi sanatla buluşturmak için emek üretiyordu k. Muhtarların buna ortak olması ve öncülük etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

“MUHTARLARIMIZLA BU PROJEYİ YÜRÜTMEK BİR AYRICALIK”





İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Ses Eğitmeni Pelin Kadıoğlu, “Muhtarlarımız çok mutlular ve çok severek bu projenin içindeler. Bizlere çok güveniyorlar. Önemli olan birlik olmak, bütün olmak. Onların yeteneklerini bizler ortaya çıkardık. Evet, sesleri çok güzelmiş, tiyatral yetenekleri çok güzel. Benim alanım müzik alanı. Onlarla birlikte çok güzel bir ilke imza atacağımızı görüyorum ve bu müzikal çok ses getirecek. 100’üncü yıl kutlamaları İzmirimiz için çok önemli. Muhtarlarımızla bu projeyi yürütmek bir ayrıcalık ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"İZMİR'E RENK KATACAĞIZ"

Projede yer alan muhtarlar ise heyecanlarını şöyle dile getirdi:

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin: “Öncelikle bu emeği, bu katkıyı sunan başta Tunç başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 100’üncü yıl İzmirimizin kurtuluşu, Türkiye için, İzmir için, bizim için çok anlamlı bir gün. Çok güzel bir organizasyon oldu. 100 muhtarımızla birlikte sahne alacağız. 100’üncü yılımızı kutlayacağız. Muhteşem, görkemli bir program hazırladı muhtarlarımız. Çok güzel bir yol kat ettik. Hocalarımız, yaklaşık iki aydır her zaman yanımızdalar. Biz de 100’üncü yıla hazırız. İzmir’e renk katacağız.”

Konak Piri Reis Mahallesi Muhtarı Mine Araplar: “İzmir’in 100’üncü yılında bu çalışmayı yapmak çok heyecanlı. Bir de bu oyunda İlk kadın muhtar Gül Esin hanımın da hayatını bir nebze canlandırmış olacağız. Onun için bizim sevincimiz ve heyecanımız iki katı artıyor. Güzel bir proje. Çalışmalarımızdan artakalan zamanlarda bu projeyi hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki insanlarımıza da çok güzel bir mesaj iletmiş olacağız.”

Karabağlar Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman: “Bu projeyi duyduğumuz zaman çok heyecanlandık. Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir müzikalde yer aldığım için çok mutluyum. 100’üncü yılda İzmir’e yakışan böyle bir organizasyonu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Başladığı günden beri eksiksiz geliyorum. Hepimiz sahne gününü heyecanla bekliyoruz.”

Karabağlar Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Köse: “Duygularımız çok yoğun, çok heyecanlıyız. O gün gelsin diye iple çekiyoruz. Her çalışmaya burada koşarak geliyoruz. O kadar heyecanlıyız ki İzmir’i duyurmak çok güzel bir şey. İzmir, hep ilkleri yapmıştır. Biz de Türkiye’de bir ilki yapmak istiyoruz. 100 muhtarımızla güzel bir şey çıkarıp İzmir’i kutlamak istiyoruz. Bu oyunun içinde efelerimiz var, Ege var, Türkiye var, Atamız var, bayrağımız var, vatanımız var. Hepsini bir arada yaşamak bizleri çok mutlu ediyor. Bu duyguyu anlatamam. Herkesi bu oyunu izlemeye davet ediyorum.”