100. yıl belgeseli için gala

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Etkinliğe Soyer ve belgeselin yönetmeni Rıdvan Akar’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, bürokratlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının, kent konseyinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.



Soyer yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan savaşlara dikkat çekerek “Burnumuzun dibinde Ukrayna’da çocuklar, gençler ölüyor. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı bu topraklarda bizler barış içinde, öldürülmeden yaşayalım diye kazandı. Kahraman atalarımız biz mutlu bir hayat yaşayalım diye bu savaşı kazandı. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün 84 yıl sonra Dolmabahçe’de vefat ettiği yer hâlâ on binlerin akınına uğruyor. Hâlâ biz 84 yıl sonra onu büyük minnet, saygıyla anıyoruz” dedi.

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Rıdvan Akar’ın kişisel tarihinde de bu belgeselin çok anlamlı bir yere oturduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu şehrin kurtuluşunun 100. yılının belgeselini yapmış olmak aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşunun belgeselini yapmış olmak anlamına geliyor. O nedenle ona çok teşekkür etmek istiyorum. Rıdvan Akar belgeseliyle 100 yıllık tarihimizde önemli bir iz bırakmış oldu.”