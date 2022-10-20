Soyer: Tiyatronun özgürce yapıldığı bir memleket kurulacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in 60’ıncı sanat yılı ve 77’inci yaş günü kutlandı. İzBBŞT ekibinin düzenlediği gece, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Etkinlikte Yücel Erten’i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda sanatçı dostu yalnız bırakmadı.

DOSTLARI VE ÖĞRENCİLERİ SAHNEDE

Gece, Yücel Erten’in 60 yıllık sanat yaşamını anlatan video gösterimiyle başladı. Erten’in sanatçı dostları ve öğrencileri sahneye çıkarak birbirinden renkli anılarını ve Erten’in Türk tiyatrosuna katkılarını anlattı. Ünlü opera sanatçısı Selva Erdener, şef İbrahim Yazıcı eşliğinde, Güvenç Dağüstün ise müzisyen Burçin Büke ile sahne aldı. Geceye Çiğdem Erken’in şarkıları renk kattı. Erten’in öğrencileri ise hep bir ağızdan Frank Sinatra’nın “My Way” adlı şarkısını söyleyerek hocalarının 60. sanat yılını ve yaş gününü kutladı.

“İZBBŞT İLERİDE TEZ OLARAK İNCELENECEKTİR”

Başkan Tunç Soyer, “İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi iz bırakma gayesi. Yücel hoca, arkasında bıraktıklarıyla hem kendi tarihine hem tiyatro tarihine hem de Türkiye tarihine iz bırakıyor. Onun için saygıyla eğiliyor ve tebrik ediyorum. Sanatçıların büyük bedeller ödediğini biliyorum. Ama Yücel Erten bir örnek, o yolculuğun kendisi. Bu yolculuğa katılan herkesin güle oynaya özgürce tiyatro yapacağı, sanat icra edeceği bir memleket kurulacağını biliyorum” dedi.

“MODEL OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çok gecikmiş olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Tunç Soyer “Şehir tiyatroları ileride bir lisans tezi olarak incelenecektir. Çünkü biz Türkiye’ye model olacak bir şey kurmaya çalışıyoruz. Derdimiz sadece sahne açmak değil. Derdimiz bizden sonra da takip edilecek bir model oluşturmak. Belediyelerin, kamunun nasıl bir tiyatro kurması gerektiği konusunda bir yol açmaya çalışıyoruz. Başından beri çok büyük zorluklar çektik. Bu işi yapmamak için bin sebep vardı ama bir sebep yetti. Yapmak istedik. İnsanlar bu işe sahip çıktı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koca makinesi bu sahnede buluştu. Hocam siz bize çok büyük bir hediyesiniz. Yarattığınız bu ta blo İzmir’e çok yakıştı” diye konuştu.

“GEÇMİŞİ DEĞİL GELECEĞİ YAZIYORUM”

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Yücel Erten ise 60 yıllık sanat hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. Erten, “Son 10 yıldaki çabalarımdan birisi de anılarımı yazmaktır. Bir takım anılarımı yazdım yayımlandı. Üçüncü cildi hazırlanmış, İstanbul’da duruyor ama yazamıyorum. Çünkü şu sıralar geçmişi değil geleceği yazmaya çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleceğini yazmaya çalışıyorum. Dostlarımı bir arada görmek çok güzeldi. Beni mutlu ettiniz, umudumu çoğalttınız, gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yücel Erten’i 60’ıncı sanat yılı için hazırlanan geceye, ünlü oyuncular Zafer Algöz, Ahmet Mümtaz Taylan, Orhan Alkaya, Hatice Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Recep Selçuk Borak, Fatma Özge Borak, Beyazıt Gülercan, Ayten Uncuoğlu, Hakan Meriçler, Özgen Danyal, müzisyenler Selva Erdener, Çiğdem Erken, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Serkan Okanar, besteci Ali Turgay Erdener, koreograf Salima Sökmen, yönetmen Sündüz Haşer, Vecdi Sayar tiyatrocular, öğrencileri, dostları ve çok sayıda sanatçı katıldı.

1 EKİM 2021’DE PERDE AÇMIŞTI

1946’da Avni Dilligil’in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveninin ardından sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ancak bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi. Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu ve 1 Ekim 2021’de perde açtı.