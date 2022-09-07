'100. Yılında Atatürk Fotoğrafları Sergisi' Tekstil Park’ta açıldı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:16

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden muhteşem etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Hanri Benazus koleksiyonundan “Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. Yılında Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Tekstil Park Sanat Galerisi’nde açıldı.

Serginin açılışına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yüzlerce ziyaretçi katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, “Kurtuluş günlerimizi mutlaka kutlamalıyız ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Özgürlüğümüzü bize kavuşturan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

ADD Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş ise düşüncelerini “Aydınımızın kurtuluşu ile ilgili sanatsal, kültürel etkinlikler düzenleyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu canı gönülden kutluyoruz. Özellikle ADD Yönetim Kurulu adına kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun simgesi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı anmak adına böyle bir fotoğraf sergisini kentimizi kazandırmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle ifade etti.

Toplam 177 fotoğrafın yer aldığı sergi 7 Ekim tarihine kadar her gün 15.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.