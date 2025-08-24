Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı’na katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı sonuçları, güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi için büyük önem taşıyor. Peki, 116. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? 116. ÖGG soru ve cevapları ne zaman ilan edilecek? İşte, ayrıntılar...

116. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde EGM’nin resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik

üzerinden açıklanacak.

Sonuçlar, yazılı ve uygulamalı sınava katılan tüm adayların başarı durumlarını gösterecek.