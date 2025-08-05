Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ilişkin kılavuzu yayımladı. Peki, 116. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 116. ÖGG soru ve cevapları ne zaman ilan edilecek?

116. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait giriş belgeleri, 2-9 Ağustos tarihleri arasında özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere teslim edilecek. Sınav, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek; soru ve cevap anahtarı ise 26 Ağustos'ta erişime açılacak.

116. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

116. dönem ÖGG sınavının sonuçları, 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 15-17 Eylül tarihleri arasında alınacak olup, itirazda bulunmak isteyen adayların 350 TL ücreti Halkbank şubelerine yatırmaları gerekmektedir.