Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 116. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Peki, 116. ÖGG sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Özel Güvenlik 116.dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

116. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait giriş belgeleri, 2-9 Ağustos tarihleri arasında özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere teslim edilecek. Sınav, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek; soru ve cevap anahtarı ise 26 Ağustos'ta erişime açılacak.

1 16. ÖGG SINAV SONU Ç LARI NE ZAMAN A Ç IKLANACAK?

116. dönem ÖGG sınavının sonuçları, 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 15-17 Eylül tarihleri arasında alınacak olup, itirazda bulunmak isteyen adayların 350 TL ücreti Halkbank şubelerine yatırmaları gerekmektedir.