ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar belirlenen tarihler arasında sonuçlara itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar için başvurular, yine EGM tarafından duyurulan tarihlerde alınacak ve sonuçlar kısa süre içinde açıklanacak. Peki, 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

117. Dönem ÖGG sınav sonuçları 7 Kasım Cuma günü açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.