117 yurttaş unutulmadı
İzmir’de yaşanan depremin birinci yıldönümünde, hayatını kaybeden 117 kişi için anma töreni yapıldı.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen yıl 30 Ekim saat 14.51’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yaşamını yitiren 117 yurttaş için anma töreni yapıldı. Acıların bir kez daha tazelendiği 36 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem Anıtı açıldı.
İzmir Valiliği ve AFAD deprem tatbikatı düzenlerken anma törenine AKP’den kimse katılmadı.
Katılımcılar, “Depremde yitirdiğimiz canların aziz hatırasına” yazılı pankart ile Rıza Bey Apartmanı önünden Deprem Anıtı’na kadar yürüyerek karanfil bıraktı. Depremin meydana geldiği 14.51’de sirenler çaldı. Gökyüzüne 117 beyaz balon bırakıldı.
Tören alanında depremde hayatını kaybeden 117 yurttaş için beyaz sandalye konuldu. Sandalyelerin üzerine ölenlerin ismi yazılarak boş bırakıldı.
UMUT’UN YAPTIĞI RESİM ASILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif’in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki ağabeyi Umut’u unutmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimden iki gün sonra depremde ölen Umut’un resmi Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Buz Sporları binasının girişine asıldı.
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