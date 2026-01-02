Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları için kritik gün geldi. Peki, 118. özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre 118. dönem ÖGG sonuçları, 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna Ocak ayının ikinci haftası itibariyle itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.