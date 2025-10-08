12 . Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali başladı: Açılışta 'Filistin'le dayanışma' vurgusu

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Bozcaada Uluslarası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bugün Bozcaada’da başladı. Toplam dört kategoride 45 filmin izleyiciyle buluştuğu festival gösterimleri Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane’de ücretsiz olarak düzenlenecek. Ana yarışma kategorisinde bu yıl 13 belgesel, iki ödül için yarışıyor. İlki, ülkenin en önemli gravür sanatçılarından Bozcaadalı Fethi Kayaalp adına verilecek olan BIFED Büyük Ödülü.

8-12 Ekim tarihleri arasında ulusal ve uluslararası pek çok ekoloji belgesel filminin yer alacağı festivale Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda yönetmen, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Festivalde dünya çapında 500’den fazla başvuru arasından seçilen 70’den fazla ülkeden 45 film bulunuyor. Küresel Güney ülkelerinin yönetmenlerinin filmlerinin ağırlıkla seçildiği festivale Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da katıldı.

“İNSANLAR HALA DÜNYAYI PAYLAŞAMIYOR”

Festival Bozcaada Belediye Başkanı ve BIFED Başkanı Yahya Göztepe’nin konuşmasıyla açılış yaptı.

Göztepe konuşmasında, “Adamız her yıl dünyanın dört bir yanından gelen belgesellerle büyük bir evrene dönüşüyor. Geride bıraktığımız yıl gezegenimizin nefes almakta ne kadar zorlandığını gördüğümüz bir yıl oldu. Çanakkale’nin ormanları alevlere teslim olurken o yangınlar geleceğin en büyük sorunlarından olan kuraklık ve su kıtlığının sadece küçük bir parçası. Ne yazık ki hala bazı insanlar bu dünyayı paylaşamıyor. Komşularımızı saran savaşların gölgesinde özellikle Filistin’de yaşanan insanlık dramı bize insanlığın yaralarının aynı yerden kanadığını gösteriyor. Brezilya’dan Irak’a Kanada’dan Türkiye’ye uzanan filmler duymadıklarımızı duymamız için gösterilecek. Her film dayanışmanın yollarını bize ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

Festival yönetmeni Petra Holzer Filistin kefiyesi ile çıktığı kürsüde “Bu atmosfer, bu birlik olma deneyimi, sizler olmadan mümkün olamaz: Yerel halk, yıllar içinde tanıştığımız ve ailemiz haline gelen destekçilerimiz ve dünyanın dört bir yanındaki, kalben ve ruhen kardeşlerimiz olan sayısız dostumuz. Birlikte olduğumuz sürece BIFED'in var olacağına inanıyoruz. Bir ada film festivali ağı kuruyoruz. İşbirliklerimiz Türkiye’nin tüm bölgelerine uzanıyor” dedi.

Festivalin geleneği son gün ödül vermek olsa da açılış gününde iki kişiye ödül verildi. “Gelecek Nesillere Işık Olmak” ödülü uzun yıllardır Ada’nın doğasının ve kültürünün korunması için gönüllü emek veren Taylan başaran ve Bilge Doğru’ya verildi.

Festivalin açılışında Yönetmen Werner Herzog’un 1992 yapımı Karanlıktan Dersler belgeseli gösterildi. Belgesel, 1991 Körfez Savaşı’ndan sonra bölgede yoğunlaşan petrol yangınlarının ekosistemde yarattığı tahribatı konu alıyor. Savaştan bir yıl sonra bölgeye giderek çekim yapan yönetmen savaşın tarafları arasında bir politik tutum almaktan geri durarak insan eliyle yaratılan doğa tahribatının sonrasında yine insan eliyle giderilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor.