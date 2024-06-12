12 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:25

İZMİR ilinde 12 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 00:00:32.783-2024-06-12 00:15:37.881 saatleri arasında Emrez; 186. Sk., 185. Sk., 182. Sk., Arslan Kurşun Sanayi, Şehit Mithat Karabağ, Akçay Cd., 187. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., Akçay, 181. Sk., 180. Sk., 179/3. Sk., 179/2. Sk., 179. Sk., , 183. Sk., 184. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:10.057-2024-06-12 16:00:14.606 saatleri arasında Hürriyet; 1100. Sk., 1099. Sk., 1063. Sk., , 1098. Sk., 1097. Sk., ÇAMLIK, 1102. Sk., 1101. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:10.057-2024-06-12 16:00:14.606 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz17, , Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz56, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz58, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:00.916-2024-06-12 16:00:12.991 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz27, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:01.809-2024-06-12 14:00:12.453 saatleri arasında Atatürk; 1581 Sk., 1597. Sk., 1595. Sk., 1594. Sk., 1592. Sk., 1591. Sk., 1590. Sk., 1585, 1583/1 Sk., 1583. Sk., 1580. Sk., 1579. Sk., 1578. Sk., 1577. Sk., 1576. Sk., 1575 Sk., 1574 Sk., 1565, 1562. Sk., 1590, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:34.581-2024-06-12 16:00:44.742 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:17.551-2024-06-12 11:00:22.907 saatleri arasında Yıldızlar; TOKER, , Koca Musa Sk., ÇAMLIK, MANASTIR, HASAN ÇAVUŞ, ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:17.551-2024-06-12 11:00:22.907 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:20.503-2024-06-12 10:30:15.944 saatleri arasında Yeşilova; 4032. Sk., , 4016, 4026. Sk., 4032/1. Sk., 4032/5. Sk., 4032/6. Sk., 4034. Sk., 6213. Sk., 4032/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:20.503-2024-06-12 10:30:15.944 saatleri arasında Karacaoğlan; 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6216/1. Sk., 6218. Sk., 6221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:22.348-2024-06-12 15:00:39.493 saatleri arasında Kazım Dirik; Foça İzmir Karayolu Cd., 8/2. Sk., 419/4. Sk., 3. Sk., 419. Sk., 421 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 09:00:44.133-2024-06-12 15:00:04.986 saatleri arasında Kazım Dirik; 10/1, , 421, 419. Sk., 3. Sk., 408. Sk., 427. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:36.348-2024-06-12 15:00:04.115 saatleri arasında Aydınlıkevler; 6779. Sk., Cemil Meriç Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:40.036-2024-06-12 17:00:45.751 saatleri arasında Gedik; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz37, İsimsiz34, Merkez, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz68, , İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 09:00:41.35-2024-06-12 17:00:47.782 saatleri arasında Altıevler; Bülent Ecevit, Mustafa Kemal Sahil Blv., Kumsal Sk., Erdal Eren Sk., Altıevler Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Demirler Sk., , İlkkurşun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında Huzur; Erkan Sk., İsimsiz48, Yazar Sk., , Mandalinlik Sk., Gönen Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında Altıevler; İlkkurşun Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Erdal Eren Sk., Altıevler Sk., Aksu Çk., Halide Edip Adıvar Sk., Demirler Sk., Bülent Ecevit, Bahçe, , Kumsal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında Sahilevleri; Bademlik Sk., VENÜS, Şehit Kubilay Sk., Çoban Yıldızı Sk., Çiçek Sk., Çiçek, Yonca Sk., Tuğcan Sk., Stad Sk., Sefa Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Muhtar Hüseyin Çk., Kızılırmak Sk., Kale Sk., Halk Sk., Engin Sk., Defne Sk., Cem Karaca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 10:00:22.465-2024-06-12 15:30:03.933 saatleri arasında Alaçatı; 11500. Sk., 15045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 10:00:42.323-2024-06-12 16:00:49.188 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:42.323-2024-06-12 16:00:49.188 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:00:42.323-2024-06-12 16:00:49.188 saatleri arasında Sıra; HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1, TERE, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 10:15:37.479-2024-06-12 17:00:43.118 saatleri arasında Dereköy; Kuva-İ Milliye Cd., MENDERES-ORHANLI YOLU, Merkez Sk., 856, Dereköy Cd., 852 Sk., 812. Sk., 809. Sk., 808. Sk., 807 Sk., 805. Sk., 804. Sk., 803/2. Sk., 803/1. Sk., 803, 802, 800. Sk., 857 sokak, 851, 802/1, 801, 852, İsimsiz204, 850, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, Dereköy Kümesi Cd., Dereköy Küme Evleri Sk., Pirentepe , İsimsiz84, 851/1 sokak, 851/1 sokak, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz60, 856, İsimsiz55, İsimsiz20, 857 sokak, 857, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz4, 800 sokak, 809 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:15:37.479-2024-06-12 17:00:43.118 saatleri arasında Akçaköy; İsimsiz376, 7203, 7213/1, akçaköy, 7215, 7202, 7208, İsimsiz614, İsimsiz608, İsimsiz601, İsimsiz596, 7215, 7214, İsimsiz380, İsimsiz381, İsimsiz383, İsimsiz385, İsimsiz442, , 7213/1 sokak, İsimsiz375, 7209, 7210, İsimsiz330, 7204 sokak, İsimsiz333, 7214, İsimsiz370, İsimsiz374, 7205 sok., İsimsiz10, İsimsiz204, İsimsiz206, 7205, 7208 sok, akçaköy sok., 7213, 7211, 7205 sok, Yol, Akçaköy Sk., 7200, İsimsiz210, İsimsiz276, 7208 sokak, 7207. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 10:15:37.479-2024-06-12 17:00:43.118 saatleri arasında Barbaros; 365/1, ÇEVREYOLU, 331, 317, 439, 437, 428, 408, 389, 404, 452, 388, 384/1, 376, 377, 368, 345, 344, 346, 326, 340, 322, 310, KUVA-İ MİLLİYE, 384, 381, 382. Sk., 380. Sk., 378. Sk., 374, 373. Sk., 369, 370. Sk., 369/1, 367. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 364. Sk., 363. Sk., 362. Sk., 361. Sk., 328 Sk., 327 Sk., 325, 324 Sk., 321. Sk., 303 Sk., 363/1, 303, 437/1, 369, İsimsiz19, 387 sokak, 370 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 12:00:18.41-2024-06-12 13:00:30.557 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Cemalettin Aksu Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 12:00:18.41-2024-06-12 13:00:30.557 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında Korutürk; Mithatpaşa Cd., ÇAĞDAŞ, İsimsiz11, Şimşek Sk., Özağaç Sk., Tayfun Sk., Site İç Yolu, Rüzgar Sk., Ortanca Sk., Kaktüs Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında İnciraltı; Şebnem Sk., Yağmur Çk., Yağmur Sk., Sandal Sk., Pelikan Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-12 2024-06-12 17:00:27.296-2024-06-12 17:15:33.679 saatleri arasında Bahçelerarası; Mithatpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.