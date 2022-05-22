12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ‘gerici’ söyleşi
Kocaeli Valiliği, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerici “Müdafaa-i İslam Hareketi” söyleşi gerçekleştirdi.
Gerici “Müdafaa-i İslam Hareketi”nin başkanı Erdem Özveren’in 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi düzenlediği ortaya çıktı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndaki söyleşinin, Kocaeli Valiliği, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen fuarda yapılması dikkat çekti. Söyleşiye, fuarın internet sitesinde ise yer verilmedi. Bir kadın ile bir erkeğin tokalaşmasını dahi İslam’a aykırı bulan Özveren’in başında bulunduğu hareket, bir imam hatip lisesinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte halay çekmesine, “Bu okuldan bir öğrenci ne alabilir? Dine dair ne öğrenebilir?” paylaşımında bulunmuştu.
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