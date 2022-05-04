Gerici Belediye Başkanı Birol Şahin 'kadın' şarkıcılardan rahatsız oldu; yanıt Ece Seçkin'den geldi

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 21:32

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını savunup sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söyleyen ve tepki çeken paylaşımı sonrasında MHP'den ihraç edilen Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, bu kez de Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarına getirilen kadın sanatçıdan 'rahatsız' oldu.

Şahin, futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor’un düzenlediği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına yönelik “Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzce’ye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

"DÜZCE MUHAFAZAKÂR BİR YERDİR"

Sahneye kadın sanatçının çıkmasına tepki gösteren Şahin, "Düzcespor’un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir BAYAN şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve ve Düzceliye yakışmaz!!! Düzce MUHAFAZAKAR bir yerdir. DİNİ değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama SINRILARI AŞMADAN!!!" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Şahin daha önce de Tokyo'ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alarak "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanmış ve MHP'den ihraç edilmişti.

ECE SEÇKİN'DEN SERT TEPKİ

Şahin'e yanıt ise şarkıcı Ece Seçkin'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

Sayın Şahin,bayan değil KADIN!Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim,gezmeye de devam edeceğim.Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum.İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? pic.twitter.com/KiJdwWvb9Y — Ece Seçkin (@EceSeckinCom) May 4, 2022

Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın,müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz!K ADINLARI SUSTURAMAZSINIZ'' ifadelerine yer verdi.

Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın,biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.