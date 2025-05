12 milyar dolar hayvancılığı kurtarmaya yetmedi

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:56

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:57

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP iktidarının hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini belirterek, “Saray iktidarı hayvancılığı bitirmeye yeminli. 12 milyar dolar ödendi, yetmedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Et ve Süt Kurumu’na damızlık hayvan ithalatı yetkisi vermesinin ardından açıklama yapan CHP’li Orhan Sarıbal, Türkiye’nin giderek artan dışa bağımlılığına dikkat çekti. Sarıbal, “2021 yılından bu yana hayvan varlığı 6,6 milyon baş azaldı. Buna rağmen ithalata hız veriliyor” ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR DOLAR HARCANDI, ET YİNE UCUZLAMADI

2024 yılı itibarıyla sadece canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 1 milyar 235 milyon dolar, yani yaklaşık 39 milyar TL harcandığını belirten Sarıbal, “423 bin baş canlı hayvan ve 81 bin ton kırmızı et ithal ettik, ama et hâlâ pahalı. Halk ucuz et yiyemiyor, üretici desteklenmiyor, kazanan yine dışarıdaki şirketler” dedi.

SURİYE’DEN 43 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GELDİ

Sarıbal, 2024’te ithal edilen 50 bin küçükbaş hayvanın 43 bininin Suriye’den getirildiğini aktararak, 2010’dan bu yana yapılan toplam 10,3 milyon baş hayvan ve 419 bin ton kırmızı et ithalatı karşılığında 12 milyar dolar ödendiğini hatırlattı.

“DEĞİRMEN TAŞIMA SU İLE DÖNMEZ”

Et ithalatına rağmen üretimin yüzde 11,7 oranında düştüğünü söyleyen Sarıbal, “Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği defalarca ortaya çıktı. Bu kısır döngü sürüyor. Sonuç: Hayvan varlığımız azalıyor, dışa bağımlılığımız artıyor” uyarısında bulundu.