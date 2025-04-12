12 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:30

BOLU ilinde 12 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: Bolu OSB, DEMİRCİLER, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, MERKEZ, RIFATLAR, SUSUZKINIKOSB, VAKIFGEÇITVEREN MERKEZ, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN MERKEZ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 1. CD., 3632 SoK., AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜYÜK SANAYI SITESI, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, D-100 KARAYOLU_6, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, GÖZLEME YAYLASI, İZZET BAYSAL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SK., KABAKÇI KIRI, OĞULDURUK MEVKİ D100KARAYOLU, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, ORGANİZE SANAYİ SİTESİ B KAPIS, RIFATLAR MAHALLE YOLU, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, VAKIF GEÇITVEREN MERKEZ, VAKIF GEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, VAKIFGEÇITVEREN GÖZLEME YAYLASI, VAKIFGEÇİT İZZET B.K. SANAYİ S, VAKIFGEÇİTVEREN, VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENI AKÇAKAVAK, YENIGEÇITVEREN MERKEZ, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİGEÇİTVEREN KÖY YOLU, YENİGEÇİTVEREN KÖYÜ YOLU, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGKENT mahallelerinde CIVEKLER MEVKI TOKI KONUTLARI, CİVEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLARI SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., 720 SK., 722 SK., 729 SK., 745 SK., 746, 749 SK., 752 SK., KARADERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, CAMI-4., CAMİ-4. SK., D-100 KENARI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY SK., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, YENI, YESILKÖY-1., YEŞİL KÖY KÜME EVLERİ, YEŞİLKÖY 2. SOK, YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, MERKEZ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYAYLA, MERKEZ mahallelerinde ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAMYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİLALLER, N KENDISI mahallelerinde HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 11:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GERİŞLER, N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN MERKEZ mahallelerinde AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER, KABİLLER, YENI, YENİ mahallelerinde ALI MÜLAYIM, ALIÇ, ARDIÇLI SK., AYAZ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇUBUKCUOĞLU SK., DİRLİK SK., EMİN SK., ESKI SANAYI, ESKI SANAYI 3 NOLU, ESKİ HÜKÜMET SK., ESKİ SANAYİ 3 NOLU SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET., GAZHANE SK., GÜRCAN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMIN EFENDI, HACI EMİN EFENDİ CD., HAFIZ SEREF, HALİS SK., ISMAIL GÜR, İSMAİL GÜR CD., KAZAN SK., PEHLİVANLAR SK., RASİM MEYDAN, SERIN, SERİN SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE SK., TABAKHANELER 1 NOLU, TABAKHANELER 1 NOLU SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 2 NOLU, TABAKHANELER 2 NOLU SK., TABAKHANELER 3 NOLU SK., TABAKHANELER 4 NOLU SK., TABAKHANELER 5 NOLU, TABAKHANELER 5 NOLU SK., TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TABAKHANELER 8 NOLU SK., TABAKHANELER 9 NOLU SK., TEPE SK., YÜZÜNCÜYIL CD., ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AHMETLER KÖY YOLU, AHMETLER KÖYÜ YENİ YERLEŞİM YE, AHMETLER KÖYÜ YOLU, AYDINLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLASIZGIL, KARACADAĞDEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde AVLASIZGIL MAHALLE YOLU, KARACADAGDEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, KARACADAĞDEMİRCİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASÇILAR, TAŞÇILAR mahallelerinde BOLU NALLIHAN YOLU, TASÇILAR KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYOKUŞ, KÖSELER, MERKEZ, TAVSANSUYU mahallelerinde AKYOKUS KÖY YOLU, AKYOKUŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER MAHALLE YOLU, SABANLAR MAHALLE YOLU, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.