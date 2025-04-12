12 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:30

KOCAELİ ilinde 12 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPLUCA mahallelerinde SABANLAR MEVKII, ŞABANLAR MEVKİİ, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA KÖYÜ YOLU SK, TOPLUCA SOFULAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI mahallelerinde AKIN SK., ARZU SK., BABALI BEREN, BABALI DENIZ, BEREN SK., CEMAL ÇAMUR CD., DENİZ SK., DERE SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., ÖZCAN. SK., ŞİRİN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, AKÇAKESE, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, ELMACIK, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TOPLUCA, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BERİL SK., BESTE SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇEŞME SK., ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS KARANFIL, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYULAR SK, KUZULUK SK., KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MESUT SK., MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TAMER SK., TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ERENKAYA SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AGA, DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA, ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HAVUZLUBAHÇE, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 208., 208. CD., IZZET AÇIKBAS, IZZET AÇIKBAS SK., İZZET AÇIKBAŞ, İZZET AÇIKBAŞ SK., PİR ALİ TAMER, YAKUT, YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., MUSTAFA SELVİ SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK., AMIRAL, AMİRAL SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BERK, BOSTAN SK., CAMİ SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., EDEBALİ CD., ELVIN, FİGEN, GONCAGÜL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., KURBAN, MANDIRA, MANDIRA SK., MERA SK., NISAN, NİSAN, OKUTAN SK., ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SABIT, SABİT SK., SIRINKÖY, ŞEVVAL AY, ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., ÜMRAN, YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD., YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301., 301. SK., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEVİZ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., GÖZDE, GÜLAÇTI SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HARMAN SK., INKILAP, ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAVAKLI SK., MARTI SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MİNE SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde MEHMET GÜNEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 252. SK., 539/10. SK., 539/2. SK., 539/3., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., BARIŞ CD., ISTIKLAL CD., İSTIKLAL CD., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BAŞAKLI SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2. CD., 24, 3, 34., 34. CD., 37., 37. CD., 38., 38. SK., 39., 40., 40. SK., 41., DEMIRCI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 10, 10. SK., 7, 7., 7. SK., 8. SK., 9, 9., 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 14, 16. SK., 4, 4., 4. CD., 5, 5., 5. CD., 6, 6., 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2, 2., 3. CD., 30, 30., 35., 35. SK., 36. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, EMEK mahallelerinde AHSEN SK., BERRAK, BERRAK SK., BILGE, BURAK REİS CD., EMIRGAN, EMİRGAN SK., GÖKHAN, GÖKHAN SK., GÜRSU, GÜRSU SK., HALUK SK., KEMAL, KEMAL SK., KOÇAK, KOÇAK SK., KUZEY SK., PINAR, SEVİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALTINOK SK., ASLI, ATILLA, AZIM, AZİM SK., BAĞDAT CD., BARBAROS CD., BATI PINAR SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BEHLÜL SK., BERFU, BERFU SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇALI, ÇALI SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., ELZEM SK., ENGİNSU SK., ERDAL, ERDAL SK., FISTIK SK., FİDANLIK, FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI, HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANI, KARANİ SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS, LODOS SK., MEMNUN SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NIMET, NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖZBEK SK., ÖZER, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PERTEV SK., SARAY SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, SERPİL SK., SERTAÇ, SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YANIK SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YOSUN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 18:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 337. SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., HALIM, ILHAM, İLHAM SK., KANUNİ SK., SANAYİ CD., SAYGIN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4403., 4404., 4405., 4406., 4445., 4461., 4462, 4478., 4805., AY SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ÇİMEN SK., ERDAĞI SK., GÖNEN SK., GÜNEŞ SK., LEYLAK SK., PELİTLİ YOLU, SAKA SK., SOYLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., YAĞMUR SK., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, GÜZELLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1020. SK., 1704. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1732. SK., 1737. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789. SK., 1789/1., 1789/1. SK., 1790., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796., 1796. SK., 1797., 1797. SK., 1798., 1799. SK., 1799/1. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1942/1. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1945., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947., 1947. SK., 1948., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949., 1949. SK., 1950. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1., 1952., 1952. SK., 1953., 1953. SK., 1954., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1., 1955/1. SK., 1956. SK., 1957. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1959/2. SK., 1960., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1962. SK., 1963. SK., 1964. SK., 1989. SK., 1992/1. SK., 1996. SK., 922. SK., 927., 927. SK., 932. SK., 933., 933. SK., 934. SK., 935., 935. SK., 936. SK., 937., 937. SK., 938., 938. SK., 938/1. SK, 938/1. SK., 938/2., 938/2. SK, 938/3. SK., 938/4. SK., 939. SK., 940. SK., 940/1. SK., 941., 941. SK., 941/1., 941/1. SK., 942. SK., 943. SK., 944., 944. SK., 944/1. SK., 944/2. SK., 945. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., 946. SK., 947. SK., 947/1. SK., 948. SK., 959. SK., 960., 960. SK., 961. SK., ARİFOĞLU CD., CEM, CEMAL GÜRSEL CD., GAZILER, GAZİLER CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., NESIL, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, SEHITLER, ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 01:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1, 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., 3257. SK, 4432., 4433., 4433. SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., HAMİDİYE SK., IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, SANTIYE, SEVGİ SK., ŞANTİYE, ŞANTİYE SK, UZAK SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 01:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3202., 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3236., 3236. SK., 3245., 3248/2., 3249, 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3252/4., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258., 3258. SK, 3261, 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 3278. SK., 4404, 4405, 4429, 4429., 4442., 4443., 4444., 4444. SK, 4446., 4448., 4461, 4464, 4464., 4465., 4471., 4476, 4476., 4837., ATATÜRK CD., AYDIN SK., BADEM SK., BAYKUŞ SK., ÇAKIL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMAS SK., EMİR SK., ERİM SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., EŞREF SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÜNER SK., GÜVERCİN SK., HANIMNİNE SK., İSHAKOĞLU SK., KARATAŞ SK., KUMTEPE, KUMTEPE SK., MADEN CD., MANDRA CD., MEYDAN SK., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, ORGANIZE, ÖZDEN SK., ÖZER SK., ÖZGE SK., PELITLI ATATÜRK, SEZER SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TAŞ SK., TOKDEMİR SK., TOPLUCA SK., YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİÇEŞME, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 901/1. SK., 902/3. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., 908/1. SK., 908/3. SK., 910/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2443. SK., 2444. SK., 2446., MUTLUKENT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4426/1., 4428., 4450, 4450., ALTINDAĞ SK., KARAKAZAN SK., MADEN, MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, SANAYİ., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 716. SK., 717., 717. SK., 731. SK., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 906. SK., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 909. SK., 910. SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 522. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2404., 2405. SK., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2430. SK., 2431., 2431. SK., 2432., 2448. SK., DİCLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, MOLLAFENARİ, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3301., 3302., 3304., 3314., 3315., 3317., 3317. SK., 3318., 3319., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 4334, 4334., 4341, BALKAN SK., BARBAROS SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇAYIR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., HAFIZ EYÜP SK., KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., NERGİZ SK., ORKİDE SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI mahallelerinde KOZALI, KUMRU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde KOZALAK, KOZALI SK., PEMBE KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde ULUÇINAR, ULUÇINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., AKKAVAKLAR CD., BERKE SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.