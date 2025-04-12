12 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:30

MANİSA ilinde 12 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 09:00:18.716-2025-04-12 15:00:25.374 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz163, 301, 716 Sk., 699. Sk., 673. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 311. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 311, 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., 298. Sk., İsimsiz96, İsimsiz95, 298, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, , İsimsiz102, İsimsiz101, 717, İsimsiz99, İsimsiz98, 716 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 09:00:22.877-2025-04-12 15:00:46.181 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:00:22.877-2025-04-12 15:00:46.181 saatleri arasında Karaağaçlı; Manisa Akhisar Yolu, , OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:00:22.877-2025-04-12 15:00:46.181 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:00:22.877-2025-04-12 15:00:46.181 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:00:22.877-2025-04-12 15:00:46.181 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 09:00:26.309-2025-04-12 12:00:33.452 saatleri arasında Çamurhamamı; Çamurhamamı Köyü İç Yolu, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Çamurhamamı Köyü Yolu, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 13:00:07.861-2025-04-12 16:00:16.644 saatleri arasında İğdecik; İĞDECİK, İsimsiz4, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 09:00:26.698-2025-04-12 14:00:36.745 saatleri arasında Sakarlı; İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Sakarlı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Sümbültepe; , sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-12 2025-04-12 09:30:03.743-2025-04-12 15:30:15.486 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-12 2025-04-12 11:00:21.221-2025-04-12 17:00:33.049 saatleri arasında Sevişler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.