12 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 12 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 12 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATİLLA SK, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 18. SK., DOĞANTEPE MEVLANA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., ALA, ALA SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DERE KENARI SK., ELIBOL, FIL, FİL, FİL SK., GENÇ ALİ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HAZAR, İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., MAHMUT ÇAVUS, MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI IRADE, MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., NİĞBOLU SK., NURLU, NURLU SK., OĞUL SK., ÖMER ALİ KESKİN SK., SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SEYFİ SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTINTAŞ SK., ALTUN SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BOZTEPE SK., CUMHURIYET, ÇAĞLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., FURKAN, FURKAN SK., GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK, KURAN SK., MEKTEP SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, NURİ PAŞA CD., ORKIDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., ÖZKANLI, PIRLANTA SK., RAUF ORBAY SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., TUFAN SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YAŞAM SK., YILMAZ SK., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK., KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PANAYIR mahallelerinde PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN mahallelerinde DURHASAN MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, FEVZI ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, ORHAN mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKARSU CD., AKDERE CD., AKKALE SK., AKYÜZLER, AKYÜZLER SK., ALTINOLUK SK., ALTUNİZADE, ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BALKAN, BALKAN SK., BEŞPINAR, BUHARA, BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CINNAH, CİVA SK., ÇALDIRAN CD., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELIKSOY, ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FETİH SK., FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKMENLER SK., GÖKTÜRK, GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSAH, GÜLŞAH SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU CD., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KOZLUK SK., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., KUZU, KUZU SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD, MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MERAM SK., MUDANYA SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, NİLGÜN SK., OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER, ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRI USTA, SABRİ USTA SK., SAFAK, SALKIM SK., SANCAR, SANCAR SK., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SELIMPASA CD., SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞAFAK, ŞAFAK SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOGLU, TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZIRHAN, VEZİRHAN SK., YALIM, YALIM SK., YESILDERE, YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YIGITLER, YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., YİĞİTLER, YİĞİTLER SK., YÖRÜKLER, YÖRÜKLER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, GÜLTEPE, KOZLUK, TURGUT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde 4512, ABİDİN ARAL SK., AKYILDIZ SK., ARİF SK., ASLAN, ASLAN SK., ATLAS, ATLAS SK., BAYRAKTAR SK., BEYAZ PAMUK, BEYAZ PAMUK SK., CAMİ ARKASI SK., CANDAN SK., CIHAN, CİHAN SK., ÇAY SK., ÇETİN İŞÇİ SK., ÇIKMAZ SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., DİKBAYIR SK., DİLARA SK., DÜNYA SK., EFES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., GELİR SK, GÜÇBİR SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI ARIF, HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HACI HAZIM, HACI HAZIM SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., ISMAIL KOLAYLI, İRFAN KANDEMİR SK., İSMAİL KOLAYLI CD., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., KARADENİZ SK., KIRKMESE, KIRKMEŞE SK., KİRAZLI SK., MEHMETÇIK, MERIÇ, MERİÇ SK., METE SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., MUSTAFA KARAKAŞ SK., NAMIK KEMAL CD., NAZLICAN SK., NESLİHAN SK., NEŞE SK., NİSAYE SK., NUMAN KAHYA, NUMAN KAHYA SK., NURDOGAN ÖZAK, NURDOĞAN ÖZAK SK., OĞUZ SK., ORDUEVI, ORDUEVİ SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ, ORHAN VELİ SK., ÖZ BİRLİK SK., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., PİRAYE SK., PORTAKAL SK., POYRAZLAR SK., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SABUR, SABUR SK., SAİT KOÇ SK., SANCAKLI SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SEMIH KOÇANA, SEMİH KOÇANA SK., SERGEN SK., SILA, SILA SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞENLİK SK., ŞENOLLAR SK., TARİH SK., TAŞTEPE SK., TURİST SK., USLU SK., YENİ GELİNCİK SK., YUNUS SK., ZERDA SK., ZEYTİNLİK SK., ZOBUOGLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde ALTUN, ANADOLU CD., ANANAS SK., ARIZLI CD., ASLIM, AYSEL SK., BAL, BAL SK., BEYHAN, BEYHAN SK., BILGIN, BİLGİN SK., BONCUK, BONCUK SK., BUGDAY SK., COŞKU SK., ÇAKMAK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEVRE SK., DERINCE, DERİNCE CD., DIKICI, DİKİCİ SK., DUMAN, DUMAN SK., EDEBALİ SK., EGE, ER, ER SK., EYÜP BEY SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GELİR SK., GEZER SK., GIRGIN, GİRGİN SK., GÜÇ, GÜÇ SK., GÜLCAN, GÜLCAN SK., GÜNER SK., GÜNEY SK., HAVVA, HAVVA SK., HÜR, HÜR SK., INCE, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, KAAN, KAAN SK., KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KANİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KAYA SK, KAYIN SK., KOÇAL, KOÇAL SK., KURUM, MANOLYA SK., MIRALAY MÜMTAZ, MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAR SK., NESE, NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖNGELEN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., REYHAN, SAHIN, SALIM ÇOLAK, SALİM ÇOLAK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARIÇAM SK., SEDAT SANBAY, SELVİ SK., SERDAR BAYIRI, SERDAR BAYIRI SK., SINEM SK., SİNEM SK., SÖĞÜT SK., SUAT, SUAT SK., SUZAN SK., ŞAİRANE SK., ŞANTİYE SK., ŞENER SK., ŞENİZ SK., TOPDEMİR SK., TUNA, TUNA SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURAN SK., VADI, VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAMAN, YAMAN SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YETKİN SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZİYAPAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYİ mahallelerinde AK SK., FUAT ÇELEBİ SK., HÜSEYİN TOP SK., IZZET UZUNER, KÜBRA SK., MUHARREM ERTUĞ SK., RIZA PAŞA SK., SALIM DERVISOGLU, ŞEHİT BASRİ SK., ŞEHİT HACI KADİR SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT REMZİ CD., VALI ESREF, VALİ EŞREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BERİL SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAR SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, ELZEM, ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜZ, HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KAYALI SK., KERVAN SK., KINA, KINA SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUM, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERT SK., MERVE SK., MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NILÜFER, ORMAN. SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., VATAN, VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19. SK., 21. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 6. SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL, ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BAYRAM SK., BEREN SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., CAMİ SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİLİZ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MERAL SK., MERKEZ CD., MESE, MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., MEZARLIK SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR, NEHİR SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SEN, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, UFUK, UFUK SK., UGUR, UYGUR, ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YİĞİT SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE mahallelerinde ANAYURT CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, HASTANE SK., MESUDİYE CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., TABAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 136., 136. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 31. SK., 32., 34. SK., 35., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKKONAK, AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARZUM, AŞIK SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, CEM SULTAN SK., CEREN, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., DURU SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., HÜNER, HÜNER SK., ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MACERA, MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., OLGUN, ÖZBILEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAKİN SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., FETIH, GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1020., 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENİYALI mahallelerinde BİLDİK SK., FIRTINA SK., NERGİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AGADERE, AĞADERE CD., AHMET OKTAV, AHMET OKTAV SK., AKBAŞ SK., ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ, AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., AYVA SK., BALLI SK., BASTOPÇU CD., BAŞTOPÇU CD., BORA, BORA SK., BÜLBÜL, CAHİT ZARİFOĞLU CD., COŞKUN SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇIÇEK, ÇIGDEM, ÇIMENLI, ÇİÇEK SK., ÇİMENLİ SK., DALYAN SK., DEĞİRMEN SK., EFELER SK., EMİL SK., ERISIR, ERİŞİR SK., ESENTEPE CD., GÜLEÇ SK., GÜLLÜK SK., GÜLZADE SK., HAMİT KAPLAN CD., HAREKET SK., HARMAN, HARMAN SK., HASAN GEMICI, HASAN GEMİCİ SK., IŞIKLI SK., İĞDE CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADER, KADER SK., KANTARCI SK., KAR SK., KARA SK., KENDIR, KENDİR SK., KOÇAK, KOŞU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MAHMUT ATALAY, MAHMUT ATALAY SK., MERCAN, MESCİT SK., METİN ALAKOÇ SK., MUHLIS YIGIT, MUHLİS YİĞİT CD., NURETTİN ZAFER SK., SIRIN, ŞEHİT BEKİR, ŞEHİT ERDİ DEMİRER, ŞEHİT İZZET SK., ŞEREFİYE CD., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., TEVFIK KIS, TEVFİK KIŞ SK., TUNA CD., TUNCU, TUNCU SK., TÜRKELİ CD., YILDIRIMER, YILDIRIMER CD., YILDIZLI, YILDIZLI SK., YOSUN SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEKERİYA SK., ZEYTİNLİ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARMA, ARMA SK., ERIKLI, GAZANFER BİLGE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HAMIT KAPLAN, HÜRRİYET BULVAR, YAYLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., AKASYA SK., ARAPTEPE SK., ARDIÇ, BAHRİYE ÜÇOK SK., BARIS MANÇO, BARIŞ MANÇO SK., BATIKENT SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BELDE SK., BUKET, BUKET SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇİĞDEM SK., DİDEM SK., DOBRA, DOBRA SK., ELGÜR, ELGÜR SK., EMEK SK., EROL KÖSE SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EVREN, EVREN SK., FULYA, FULYA SK., GAMZE SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖNÜL SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., HAVADAR SK., İSKENDER SK., İSMET PAŞA CD., İSTİKLAL CD., KAMER SK., KASAP, KASAP SK., KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., KUMLU, KUMLU SK., MADEN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MENEKŞE SK., METALCILER, MEVLANA CD., MEVLANA SK., MISIRLI SK., NAR, NİHAN SK., NİLÜFER SK., NURSEL, NURSEL SK., ÖYKÜ SK., ÖZENLİ SK., PEHLİVAN SK., SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SERPIL, SERPİL SK., SİPAHİ SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TRAFO, TUFAN, TUTKU SK., VENÜS SK., YAKANER SK., YASEMEN SK., YAŞAR SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURGUTLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5209. SK., 5210. SK., 5217., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER mahallelerinde BEZİRHANE SK., BILDIRCIN SK., ÇIKRIK SK., KONAK SK., KÖPRÜ SK., KUYU SK., MUŞ SK., YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4381. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 12 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1426. SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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