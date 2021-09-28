127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türk Metal Sendikası ile metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi süreci, 12 Ekim 2021’de başlıyor. Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme, Türkiye’nin 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı ve ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsıyor.

ANKA
28 Eylül 2021 Salı, 13:16
127 bin metal işçisi için toplu sözleşme süreci başlıyor
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Metal sektöründe, MESS-Türk Metal arasında yürütülecek toplu iş sözleşmesi sürecinin ilk görüşmesi 12 Ekim 2021’de yapılacak.

Otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak sözleşme, Türk Metal üyesi 127 bin işçiyi ilgilendiriyor.

Görüşmeler Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İçdaş, Mercedes Benz Türk, BSH Ev Aletleri, Aygaz, Bosch, TürkTraktör, Man Türkiye, Siemens, Otokar ve Borusan Mannesmann gibi sanayi kuruluşlarının işçilerini kapsıyor.


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